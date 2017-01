Τέλος ο Ντόρσεϊ από τη Μπαρτσελόνα! (pic)

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» έλαβε τέλος αφού ο Αμερικανός σέντερ δεν πρόκειται να συνεχίσει στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Όπως εξήγησαν οι Καταλανοί μέσω επίσημης ανακοίνωσης, λύθηκε το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ για πειθαρχικά παραπτώματα.

Αλλωστε ήταν θέμα χρόνου η αποδέσμευσή του από τη Μπαρτσελόνα, κάτι που φάνηκε και από τις τελευταίες κινήσεις με την απόκτηση του Φαβεράνι.

Joey Dorsey has been dismissed from the team for disciplinary reasons pic.twitter.com/yK8rH5cW52

— FCB Basket (@FCBbasket) 18 Ιανουαρίου 2017