Συνάντηση Φιλ Τζάκσον με Καρμέλο!

Όπως ακούγεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Φιλ Τζάκσον θέλει να συναντηθεί με τον Καρμέλο προκειμένου να συζητήσου για το μέλλον του.

Όπως είναι γνωστό δεν υπάρχει όρος για trade ωστόσο τις τελευταίες ημέρες το όνομά του έχει αρχίσει να ακούγεται πολύ έντονα για πιθανή... ανταλλαγή!

New York Knicks prez Phil Jackson plans to meet with disgruntled star forward Carmelo Anthony in the next few days, sources told ESPN.

Melo has asked to have a conversation with Knicks brass twice since the critical Charley Rosen column. Word is that convo should happen soon

