Η ομάδα της Ουόσινγκτον πήρε μια άνετη νίκη επί της ομάδας του Πόρτλαντ. καθώς επικράτησε με 120-101 και έκανε το 12/12 στην έδρα της.

Οι Ουίζαρντς δεν αντιμετώπισαν καμία δυσκολία στην αναμέτρηση, αφού είχαν σε όλη τη διάρκεια προβάδισμα στο σκορ, ενώ έφτασαν και στο +30 στην τρίτη περίοδο (95-65).\

Πρώτος σκόρερ ο Μπράντλεϊ Μπιλ, που πέτυχε 25 πόντους (2ρ., 5ασ.) κι ακολούθησε ο Ουόλ με 24 (4ρ., 7ασ.). Ο Ούμπρε πρόσθεσε άλλους 18, ο Μόρις 17 (13ρ.), 12 ο Πόρτερ και 10 ο Σατοράνσκι.

Από τους ηττημένους, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έβαλε 22 πόντους (7ρ., 3ασ.).

Τα δωδεκάλεπτα: 37-21, 75-50, 101-77, 120-101.

Today's @MonsterProducts Monstrous Moment comes thanks to the #WallStar.

John Wall #NBAVote #WizBlazers pic.twitter.com/OT9g3FiuIO

— Washington Wizards (@WashWizards) 16 Ιανουαρίου 2017