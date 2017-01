Ό,τι καλύτερο είχαν να επιδείξουν οι Μπακς, ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για ακόμα ένα παιχνίδι. Ο διεθνής άσος, σημείωσε 3 πόντους (13/20δ., 0/2τρ., 7/7β.), αλλά η νίκη για την ομάδα του δεν ήρθε.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάνναρου:

The top plays from The Greek Freak!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/KfeU8GQgTQ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 15, 2017