Απολαύστε την προσποίηση του Αμερικανού γκαρντ της Μπουντούτσνοστ στα πρώτα λεπτά του αγώνα με την Ιγκοκέα.

VIDEO: This is why they call him The Magician! What a feint by @_MWill! #ABALiga #BudIgo @KKBuducnostVOLI pic.twitter.com/KJftQXv3bl

— ABA Liga (@ABA_League) 14 Ιανουαρίου 2017