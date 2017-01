Η «ομάδα του λαού» διατηρούσε το προβάδισμα ως το 35:12 (68-71) αλλά η Ρεάλ έκανε επιμέρους σκορ 12-4 ως το φινάλε κι έφτασε στην 12η νίκη της στη διοργάνωση έχοντας τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Παρεμπιπτόντως, ο Λούκα Ντόντσιτς τελείωσε το ματς με 10 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ!

Ο αγώνας

Η Μακάμπι αιφνιδίασε τη Ρεάλ στο WiZink Center, προηγήθηκε 12-18 με τον Μίλερ κι έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο υπέρ της 16-21. Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στη δεύτερη περίοδο ενώ ο Ντόντσιτς σκόραρε τέσσερις συνεχόμενους πόντους για τους γηπεδούχους που πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 37-36. Εν συνεχεία η Μακάμπι βρήκε ρυθμό στην επίθεση, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Ρεάλ και προηγήθηκε με +10 (43-53, 26:30) με το καλάθι του Οχαγιόν. Οι Μαδριλένοι έκαναν επιμέρους σκορ 10-3 και μείωσαν σε 53-56 στο 30' με το τρίποντο του Τόμπκινς. Η Μακάμπι κράτησε το προβάδισμα ως το 35:12, όταν ο Ουίμς σκόραρε για το 68-71 όμως η Ρεάλ έκανε σερί 8-0 και προηγήθηκε 76-71 με τον Λούκα Ντόντσιτς στα 35" για το φινάλε! Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο κράτησε το προβάδισμα ως το τέλος, επικρατώντας με 80-75.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση, μοίρασε 22 ασίστ αντί 11 της Μακάμπι κι έκανε μόλις 10 λάθη αντί 18 των φιλοξενούμενων.

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε τη διαφορά για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο WiZink Center. Ο Σλοβένος έμεινε στο παρκέ για 25:56 έχοντας 10 πόντους, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 5 κερδισμένα φάουλ και κανένα λάθος σε αυτό το διάστημα!

ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Γκουστάβο Αγιόν βοήθησε τη «Βασίλισσα» να φτάσει στη νίκη έχοντας 14 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 25:34.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Σόνι Ουίμς τελείωσε το ματς με 5 πόντους και 1/3 βολές, 2/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα σε 29:11!

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το επιθετικό μπλακ άουτ της Μακάμπι στο τελευταίο πεντάλεπτο.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ρεάλ τα 13 επιθετικά ριμπάουντ της Μακάμπι, οι φιλοξενούμενοι τα 18 λάθη.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το συγκεκριμένο κάρφωμα του Λούκα Ντόντσιτς!

Teen sensation @luka7doncic goes all the way for the slam #7DAYSMagicMoment #RMBMTA pic.twitter.com/ad2SK0uUWJ

— EuroLeague (@EuroLeague) 13 Ιανουαρίου 2017