Ντέντμον: «Ο Αταμάν με έκανε να μισήσω το μπάσκετ»

Με τα... χειρότερα λόγια μίλησε ο πρώην παίκτης της Γαλατάσαραϊ, Τζάστιν Ντέντμον, για τον Εργκίν Αταμάν, σε συνέντευξή του.

Ο 31χρονος γκαρντ αποτέλεσε παρελθόν από την τούρκικη ομάδα, όταν νυχτοπερπάτησε στο Κάουνας μαζί με τον Ρας Σμιθ, μετά από ήττα της ομάδας από την Ζαλγκίρις, αλλά από ότι φαίνεται υπήρχαν κι άλλα προβλήματα στο σύλλογο, όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός.

«Ήταν δύσκολο να παίζω για έναν προπονητή που δεν εκτιμούσε τον παίκτη που είμαι. Όπου κι αν έχω αγωνιστεί, το έκανα με επιτυχία για το μεγαλύτερο μέρος, αλλά παίζοντας υπό αυτές τις συνθήκες, με έκανε να μην αγαπώ πια το μπάσκετ. Είμαι παίκτης υψηλού επιπέδου κι ένιωθα ότι μου συμπεριφέρονταν σαν κάποιον που δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του, που δεν έχει νικήσει σε υψηλό επίπεδο. Ένιωθα απλά σαν αρχάριος. 'Εναν παίκτη σαν εμένα, δεν μπορείς να τον ελέγχεις σαν ρομπότ. Απλά με αφήνεις στο παρκέ. Με αυτό τον τρόπο νικάω, με αυτό τον τρόπο ήμουν επιτυχής σαν επαγγελματίας αθλητής. Ευχαριστώ τη Γαλατά για την ευκαιρία που μου έδωσε, αλλά αν ήξερα πως θα ήταν έτσι, θα τους είχα απορρίψει για τέταρτη φορά στην καριέρα μου.

Για πρώτη φορά στην καριέρα μου αντιμετωπίζω μια τέτοια κατάσταση. Ποτέ δεν με έχουν κατηγορήσει ξανά για κάθε ήττα ή για κάθε λάθος στους αγώνες. Πως μπορεί ένας παίκτης να αγωνιστεί υπό αυτές τις συνθήκες;», ήταν τα λόγια του Ντέντμον - που πλέον αγωνίζεται στην Κίνα - για τον πρώην προπονητή του.

Justin Dentmon about his experience with Galatasaray and Ergin Ataman: pic.twitter.com/MjhDZxEOo3

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 13 Ιανουαρίου 2017