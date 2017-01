Βαφτίζει το παιδί του «ΝτεΜάρκους Κάζινς» χάρη στο... twitter! (pic)

Στις 6 Ιανουαρίου μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό, έγραψε χαρακτηριστικά: «Η σύζυγός μου, μου είπε ότι αν γίνουν 25.000 retweets, θα μπορέσουμε να ονομάσουμε το παιδί μας ΝτεΜάρκους Κάζινς. Ας το κάνουμε να συμβεί...»

Ο Ιβαν Τζαουρέγκι όχι μόνο τα κατάφερε ,αλλά μπόρεσε να ξεπεράσει το συγκεκριμένο νούμερο και να φτάσει τα 27.300 retweets!!!

Η σύζυγός του μάλλον θα έπρεπε να το σκεφτεί... καλύτερα πριν συμφωνήσει!

My wife said if I get 25k Retweets, we can name our first child DeMarcus Cousins. Lets make it happen. #NBAVote

— Ivan Jauregui (@ivanj14) 6 Ιανουαρίου 2017