Οι Σπερς απέσυραν στα αποδυτήρια το... καρό πουκάμισο του Μπόνερ! (pic)

Για την ακρίβεια θέλησαν να... τρολάρουν τον παλαίμαχο -πια- μπασκετμπολίστα και να τον πειράξουν για τα καρό πουκάμισα που φορούσε συνέχεια!

Έβαλαν σε μια κρεμάστρα ένα από τα αγαπημένα του πουκάμισα, έγραψαν μόνοι τους το νούμερο και το όνομα του και αποφάσισαν να το... αποσύρουν!

Ο Μανού Τζινόμπιλι κρυβόταν πίσω απ' όλο το σκηνικό, αλλά μετά το... ανέβασε στο twitter του.

In a very cozy and private ceremony, today we retired @MattBonner_SAS 's flannel shirt. #ThankYou15 pic.twitter.com/BXW8NyZC0R

— Manu Ginobili (@manuginobili) 13 Ιανουαρίου 2017