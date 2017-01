Βέβαια ο Τζάστιν Χόλιντεϊ των Νιου Γιορκ Νικς το πήγε σε... άλλο επίπεδο, αφού όχι μόνο μπήκε στη διαδικασία να ανακόψει τον Ντουέιν Ουέιντ, αλλά με ένα κατακόρυφο άλμα απόλαυσε από πολύ κοντά το κάρφωμα του Flash.

Χαρακτηριστική και η αντίδραση του Λόπεζ πίσω από τη μπασκέτα, ο οποίος παραλίγο να κάνει... κωλοτούμπα από τον πανηγυρισμό!

Justin Holiday got a front row seat to that Father Prime throw-down @Pringles pic.twitter.com/XLrqA51EZQ

