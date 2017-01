Χάρντεν όπως Τζόρνταν, Μάραβιτς και Ουέστμπρουκ (pic & vid)

Τα triple double στην ιστορία του ΝΒΑ είναι πάρα πολλά. Τα triple double με τον παίκτη να σκοράρει περισσότερους από 40 πόντους είναι αρκετά. Τα δύο συνεχόμενα triple double με περισσότερους από 40 πόντους έγιναν μόλις τέσσερα, χθες.

Ο Τζέιμς Χάρντεν απέναντι στους Χόρνετς είχε 40 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ και μπήκε στη λίστα στην οποία βρίσκονται οι Πιτ Μάραβιτς, Μάικλ Τζόρνταν και Ράσελ Ουέστμπρουκ.

The only players ever with back-to-back 40-pt triple-doubles in a season: Maravich, Jordan, Westbrook, Harden

