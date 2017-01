Βίοι... αντίθετοι για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (pics & vid)

Με το ευρωπαϊκό «αιώνιο» ντέρμπι να βρίσκει νικητές τους «ερυθρόλευκους» - κι η αναμέτρηση στο Κύπελλο να πλησιάζει (14/01) - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στην Euroleague, με τις δύο ομάδες να χαράζουν αντίθετες πορείες.

Η ομάδα του Πειραιά, μετά από δύο σερί νίκες στη διοργάνωση, βρίσκεται σταθερά στην 4η θέση (11-5) του βαθμολογικού πίνακα, και θα ταξιδέψει στη Βαρκελώνη, όπου θα αντιμετωπίσει την... γνώριμη Μπαρτσελόνα του Γιώργου Μπαρτζώκα (12/01, 22:00), σε ακόμα ένα παιχνίδι που συνδέει τις δύο ομάδες με ιδιαίτερους δεσμούς.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θα έχει στη διάθεσή του τελικά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με την Κύμη, ωστόσο τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Σέρβου σέντερ δεν ήταν ανησυχητικά.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, βρίσκεται στην 6η θέση (9-7), κι επιθυμεί να επανακάμψει απέναντι στην Εφές, την οποία θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ (13/01, 21:45), και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη μπροστά στον κόσμο του και για να πάρει μια μικρή... εκδίκηση για την τροπή που είχε πάρει το πρώτο ματς, αλλά και για να πάει με ψυχολογία στην Τουρκία, καθώς την επόμενη αγωνιστική θα συναντήσει τη Φενέρ (19/01).

Ο Τσάβι Πασκουάλ, πέρα από την γνωστή απουσία του Τζέιμς Γκιστ, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, με τους παίκτες να προπονούνται σε... χαμηλές θερμοκρασίες.

Το gazzetta.gr σας παρουσιάζει τα στοιχεία των αναμετρήσεων της 17ης αγωνιστικής που ξεχωρίζουν.

Ούνικς Καζάν - Μπάμπεργκ (12/01, 18:00, 0-1)

Στην αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής, η Μπάμπεργκ επικράτησε της Ούνικς με 89-86, με 17 πόντους του Στρέλνιεκς και 16 του Ζήση.

Τρινκιέρι, Ζήσης και Βερεμένκο ήταν μαζί στην ομάδα του Καζάν τη σεζόν 2013-14.

Ο Λάνγκφορντ ήταν συμπαίκτης με τον Μέλι στην Αρμάνι τη διετία 2012-14.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Ούνικς είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με μέσο όρο 23.8 πόντους ανά αγώνα, αλλά και στο σύστημα εξιολόγησης με 25.7 βαθμούς.

Ο Παραχούσκι είναι δεύτερος σε κοψίματα με 1.6 ανά αγώνα.

Ο Ζήσης είναι τέταρτος σε συμμετοχές στην Euroleague, με 269 εμφανίσεις. Επίσης, ο Έλληνας γκαρντ είναι στην 10η θέση των πασέρ με 752 ασίστ. Θέλει ακόμα 3 για να φτάσει τον Γιασικεβίτσιους (755) στην ένατη θέση και 4 για να φτάσει τον Ροντρίγκεθ (756, 8ος).

Ο Μέλι είναι πρώτος ριμπάουντερ με 8.3 ανά αγώνα και δεύτερος στο ranking με 20.3 βαθμούς.

Ο Μίλερ είναι πρώτος σε τρίποντα φέτος με 40 εύστοχα.

Νταρουσάφακα - Μπασκόνια (12/01, 19:00, 0-1)

Την 11η αγωνιστική, η Μπασκόνια νίκησε την Νταρουσάφακα με 73-52, με 14 πόντους του Λάρκιν.

Ο Ουίλμπεκιν είναι τρίτος σε κλεψίματα με 1.6 ανά αγώνα, ενώ ο Λάρκιν τέταρτος με 1.56.

Επίσης, ο Αμερικανός γκαρντ της Μπασκόνια είναι τέταρτος πασέρ με 6.4 ασίστ ανά αγώνα.

Ο Αρσλάν είναι 9ος σε συμμετοχές στη διοργάνωση (242), όσες έχουν και οι Γκόνλουμ και Φώτσης.

Ο Βόιτμαν είναι πέμπτος σε ριμπάουντ φέτος με 7.1 ανά αγώνα.

Ερυθρός Αστέρας - Φενέρμπαχτσε (12/01, 21:45, 3-6)

Η Φενέρ νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα με 87-72 την 11η αγωνιστική, με τον Γιούντο να κάνει κορυφαία εμφάνιση με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 κοψίματα (ρεκόρ καριέρας) και 34 βαθμούς στο ranking.

Ο Άντιτς έπαιξε στην ομάδα του Βελιγραδίου τις σεζόν 2005-07. Και ο Κάλινιτς αγωνίστηκε εκεί το 2014-15.

Ο Ντίξον έκανε ρεκόρ καριέρας σε ασίστ (11) ενάντια στον Ερυθρό Αστέρα, πέρυσι τον Ιανουάριο.

Και ο Ντατόμε έχει κάνει ρεκόρ καριέρας σε πόντους (27) και σε βαθμούς (29) κόντρα στην Σέρβικη ομάδα, πέρυσι τον Μάρτιο.

Ο Κούζμιτς είναι δεύτερος ριμπάουντερ με 7.8 ανά αγώνα.

Ο Τζένκινς είναι πρώτος σε κλεψίματα με 2.1 ανά αγώνα.

Ο Γιούντο είναι πρώτος σε κοψίματα με 2 ανά παιχνίδι και δεύτερος (μαζί με τον Κούζμιτς) σε ριμπάουντ με 7.8. Είναι τέταρτος στο ranking με 19.8 βαθμούς.

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (12/01, 22:00, 15-10)

Την 7η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός νίκησε την Μπαρτσελόνα με το χαμηλό σκορ 59-52. Ο Σπανούλης μέτρησε 16 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ, για να φτάσει τις 1.000.

Οι δύο ομάδες πρωτοσυναντήθηκαν στον τελικό του 1997 στη Ρώμη. Τότε η ομάδα του Πειραιά κατέκτησε τον πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο στη διοργάνωση, αφού επικράτησε με 73-58, με 26 πόντους του Ντέιβις Ρίβερς.

Ο Ντόρσεϊ κατέκτησε την Euroleague με τον Ολυμπιακό το 2012, ενώ οι Μπαρτζώκας και Περπέρογλου το 2013.

Ο Περπέρογλου και ο Σπανούλης ήταν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό από το 2007 ως το 2010, και το 2009 κατέκτησαν την Euroleague.

Ο Γιανγκ έκανε ρεκόρ καριέρας σε ριμπάουντ κόντρα στην Μπαρτσελόνα, όταν ήταν στη Γαλατά, καθώς μάζεψε 14, τον Φεβρουάριο του 2015.

Ο Ναβάρο είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 3.951 πόντους, πρώτος σε τρίποντα με 588 εύστοχα και τρίτος σε βολές με 809.

Ο Τόμιτς είναι στην 10η θέση των ριμπάουντερ με 1.025. Μπροστά του είναι ο Βούισιτς με 1.037.

Ο Σπανούλης είναι δεύτερος σκόρερ στην Euroleague με 3.195 πόντους, δεύτερος πασέρ με 1.055 ασίστ και πρώτος σε βολές με 868 εύστοχες.

Ο 32χρονος γκαρντ των Πειραιωτών είναι επίσης δεύτερος σε τρίποντα, με 339 εύστοχα και μοιράζεται την 7η θέση μαζί με τον πρώην παίκτη της ΤΣΣΚΑ, Λάνγκντον. Ακόμη, είναι τρίτος σε ασίστ φέτος με 6.5 ανά αγώνα.

Ο Μπιρτς είναι τέταρτος σε κοψίματα με 1.3 ανά αγώνα.

Ο Μάντζαρης θέλει 15 ασίστ ακόμα για να φτάσει τις 300.

Γαλατάσαραϊ - Ζαλγκίρις (13/01, 19:00, 3-4)

Η Ζαλγκίρις επικράτησε της Γαλατά με 87-75 την 7η αγωνιστική, με 24 πόντους του Μότουμ και 16 του Βέστερμαν.

Ο Γιαβτόκας έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους (21) κόντρα στην τούρκικη ομάδα, τον Ιανουάριο του 2014.

Ο Πρέλντζιτς ήταν συμπαίκτης με τον Γιασικεβίτσιους στην Φενέρ το 2010-11.

Ο Τάιους έκανε ρεκόρ καριέρας σε κοψίματα (6) ενάντια στην Ζαλγκίρις, τον Μάιο του 2014, όταν ήταν στην Μακάμπι.

Ο Αμερικανός σέντερ είναι δεύτερος στις τάπες με 1.7 ανά αγώνα.

Ο Μίτσοφ θέλει 4 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Γιανκούνας είναι 8ος σε συμμετοχές στη διρογάνωση (248), Μπροστά του είναι ο Παπαλουκάς με 252. Επίσης, είναι δεύτερος στα επιθετικά ριμπάουντ με 424.

Ο Γιαβτόκας είναι 7ος στα κοψίματα με 144.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Αρμάνι Μιλάνο (13/01, 19:00, 6-6)

Την 11η αγωνιστική, η ΤΣΣΚΑ νίκησε την Αρμάνι με 79-64, με 14 πόντους του Κουλάγκιν (ρεκόρ καριέρας) και τους Ντε Κολό και Τεόντοσιτς απόντες.

Ο Ντε Κολό έχει 41 σερί εύστοχες βολές στη διοργάνωση και είναι δεύτερος σκόρερ με 19 πόντους ανά αγώνα και τρίτος στο ranking με 19.9 βαθμούς.

Ο Τεόντοσιτς είναι τρίτος πασέρ με 1.036 ασίστ στην Euroleague. Μπροστά του είναι ο Σπανούλης με 1.055. Επίσης, ο Σέρβος γκαρντ είναι δεύτερος σε ασίστ φέτος με 7.6 ανά αγώνα και τέταρτος σκόρερ με 17.4 πόντους.

Ο Χριάπα είναι πέμπτος σε τάπες με 153 και ο Χάινς έκτος με 146.

Επίσης, ο Ρώσος φόργουορντ είναι 10ος σε κλεψίματα με 218 και με 2 ακόνα ισοφαρίζει τον Τζέιμον Γκόρντον στην 9η θέση.

Ο Χάινς θέλει 1 ριμπάουντ ακόμα για να γίνει ο 21ος παίκτης που φτάνει τα 800.

Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές (13/01, 21:45, 9-15)

Μετά από δύο παρατάσεις, η Εφές νίκησε τον Παναθηναϊκό με 91-83, την 5η αγωνιστική, με 17 πόντους του Ερτέλ, 15 του Χάνεϊκατ (13ρ.), 12 του Ντάνστον (11ρ.) και 11 του Μπράουν (11ρ.).

Ο Μπουρούσης και ο Τζέιμς είχαν προπονητή στην Εφές τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς.

Ο Γκάμπριελ ήταν συμπαίκτης με τον Ντίμπλερ στην Καρσίγιακα τη σεζόν 2014-15.

Ο Κέι Σι Ρίβερς έκανε ρεκόρ σε ασίστ (6) κόντρα στην Εφές τον Νοέμβριο του 2014, όταν ήταν στη Ρεάλ.

Ο Νικ Καλάθης είναι δεύτερος πασέρ φέτος με 6.6 ασίστ και δεύτερος σε κλεψίματα με 2 ανά αγώνα. Με 8 ακόμα φτάνει τις 400.

Ο Μπουρούσης είναι δεύτερος στην Euroleague σε ριμπάουντ με 1.521 και δεύτερος σε τάπες με 186. Επίσης, είναι τρίτος σέντερ με 2.280 πόντους και 22 ασίστ.

Ο Ερτέλ είναι 11ος πασέρ με 708 ασίστ στη διοργάνωση.

Ο Χάνεϊκατ είναι δεύτερος σε ριμπάουντ με 7.8.

Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/01, 22:00, 31-22)

Η αναμέτρηση Μακάμπι-Ρεάλ είναι η πιο... πολυσύχναστη στον ευρωπαϊκό θεσμό. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 53 φορές κι αυτή θα είναι η 54η.

Την 2η αγωνιστική, η Ρεάλ νίκησε την Μακάμπι με 89-82, με τον Τζέι Σι Κάρολ να μετρά 18 πόντους (5/8τρ.) και τον Γιουλ 14 (11ασ.).

Ο Γιουλ είναι τρίτος σκόρερ φέτος με 18.4 πόντους ανά αγώνα και πέμπτος πασέρ με 5.9 ασίστ. Συνολικά έχει 2.224 πόντους και είναι στην 16η θέση των σκόρερ.

Ο Ρέγιες είναι 5ος σκόρερ με 2.562 πόντους. Μπροστά του είναι ο Τεόντοσιτς με 2.583. Επίσης, είναι πρώτος σε ριμπάουντ με 1.549.

Ο Γκάουντλοκ είναι πέμπτος σκόρερ φέτος με 16.1 πόντους ανά αγώνα.

Με 1 πόντο ακόμα ο Ουίμς φτάνει τους 1.500.