Αναβλήθηκε η απόφαση της έφεσης του Λάσμε (pic)

Ο Στεφάν Λάσμε παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης από τον περασμένο Ιούνιο αφού βρέθηκε θετικός σε χρήση απαγορευμένων ουσιών κατά τη διάρκεια των playoffs στην Τουρκία.

Στον Γκαμπονέζο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού ενός χρόνου από κάθε αθλητική δραστηριότητα αφού πιάστηκε ντοπέ για δεύτερη φορά ωστόσο ο ίδιος άσκησε έφεση. Η απόφαση μετατέθηκε για την επόμενη Πέμπτη (19/1) και ο Λάσμε έσπευσε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του μέσω Twitter.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους φαν μου, εκείνους που με υποστηρίζουν. Ευχαριστώ, επίσης, όσους δεν το κάνουν. Είχα ξεμείνει από... ενέργεια!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκαμπονέζος, ο οποίος πανηγύρισε πέρσι την κατάκτηση του EuroCup με την «τσιμ-μπομ».

I want to thank My Fans, who support me and for those who don't, I want to thank you,too. I was running out of

— Stephane Lasme (@Slasme) 10 Ιανουαρίου 2017