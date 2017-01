Ο Νοβίτσκι ξεπέρασε τον Ντέιλ Έλις στα τρίποντα! (vids)

Συγκεκριμένα «σκαρφάλωσε» στην 16η θέση όλων των εποχών με 1.720 τρίποντα, ένα περισσότερο από τον νικητή του διαγωνισμού το 1989 στο All Star Game του Χούστον. Ντέιλ Έλις!

Μάλιστα δεν θα αργήσει να ξεπεράσει τον (τραυματία) Τζέι Αρ Σμιθ στην 15η θέση, ο οποίος μετράει 1.729 εύστοχα τρίποντα, με τον Στεφ Κάρι να βρίσκεται στην 14η θεση με 1.737 τρίποντα.

Δείτε το τρίποντο του Νοβίτσκι με το οποίο ξεπέρασε τον Έλις...

Dirk moves up to 16th all-time in made 3-pointers! pic.twitter.com/tyPOxrvDWS

— NBA (@NBA) 10 Ιανουαρίου 2017