«Έφυγε» από τη ζωή 20χρονη μπασκετμπολίστρια (pic)

Το πτώμα της άτυχης κοπέλα βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (9/1) και διεξάγεται έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Πάντως ξεκαθάρισαν ότι δεν υπήρχαν σημάδια βίας ή χτυπήματος, αλλά μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και το οριστικό πόρισμα του ιατροδικαστή.

«Η Τζόρνταν ήταν απίστευτα καλό παιδί και δυναμική γυναίκα. Πρόκειται για μια δυσβάσταχτη απώλεια για το κολέγιο και την ομάδα μας» ήταν η δήλωση του προπονητή της ομάδας, Τζο ΜακΚίον.

We lost a member of our family today. We love and miss you, Jordan.https://t.co/hvobgh62al pic.twitter.com/nP02nXMDeH

— NU Women's Hoops (@nuwbball) 10 Ιανουαρίου 2017