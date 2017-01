Δανεικός στην Ορλαντίνα ο Ιβάνοβιτς

Ο Ντόνι ΜακΓκραθ βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις κι εν συνεχεία θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την «Ένωση», επισφραγίζοντας έτσι την επιστροφή του έπειτα από τη σεζόν 2009-10. Η συμφωνία με τον Αμερικανοϊρλανδό γκαρντ φέρνει ανακατατάξεις στην περιφερειακή γραμμή της ΑΕΚ, σηματοδοτώντας την παραχώρηση του Νίκολα Ιβάνοβιτς στην ιταλική Ορλαντίνα, με τη μορφή δανεισμού.

Ο 22άχρονος Μαυροβούνιος γκαρντ αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την ΑΕΚ για τα επόμενα τρία χρόνια. Φέτος μετράει 6.4 πόντους, 3.1 ασίστ σε 11 συμμετοχές στην Basket League και 5.4 πόντους, 1.1 ασίστ, 1.2 ριμπάουντ σε 10 αγώνες στo Basketball Champions League ενώ θα αντικαταστήσει τον Μπρούνο Φιτιπάλντο, ο οποίος αποχώρησε από την Ορλαντίνα για τη Γαλατάσαραϊ.

Nikola Ivanovic to be loaned to Orlandina Basket? https://t.co/YazLtMr2zz

— Sportando (@Sportando) 9 Ιανουαρίου 2017