Μετά τις μεγάλες νίκες απέναντι στα φαβορί Ρεάλ και ΤΣΣΚΑ, η ψυχολογία του Ερυθρού Αστέρα είναι στα ύψη!

Η ομάδα του Βελιγραδίου επικράτησε άνετα της Ζαλγκίρις στο Κάουνας με 77-61, για την 16η αγωνιστική της ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ανέβηκε στο 8-8, ενώ η λιθουανική ομάδα έπεσε στο 6-10.

Οι παίκτες του Ντέγιαν Ράντοντσιτς ήταν καταιγιστικοί από την πρώτη στιγμή, καθώς στο πρώτο δεκάλεπτο το σκορ ήταν μόλις στο 7-21, ενώ στο ημίχρονο είχαν φτάσει στο +25 (22-47). Στο δεύτερο μέρος άνοιξαν τη διαφορά στο +28 (39-61, 31'), όμως, έπειτα, έριξαν ρυθμούς, με τη Ζαλγκίρις να κάνει την αντεπίθεσή της και να τρέχει ένα σερί 12-0 (από 49-74, 61-74), χωρίς, ωστόσο να απειλήσει, με τον Ερυθρό Αστέρα τελικά να παίρνει μια άνετη νίκη (61-77).

Κορυφαίος για την ομάδα του Βελιγραδίου ο Σιμόνοβιτς με 16 πόντους και 4/8 τρίποντα. Ακολούθησαν οι Λάζιτς με 15 πόντους (3/4 τρίποντα) και Τζένκινς με 13 πόντους.

Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Γιανκούνας με 10 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν... φωτιά πίσω από τα 6.75μ (14/36-5/19) και είχε καλύτερο ποσοστό στις βολές (75%-61.5%). Επίσης, μοίρασε 25 ασίστ (έναντι 18) κι έκανε 13 λιγότερα λάθη από τη Ζαλγκίρις (7-20).

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Μάρκο Σιμόνοβιτς σε 30:06 μέτρησε 16 πόντους (2/4 δίποντα, 4/8 τρίποντα) πήρε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ.

ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Μπράνκο Λάζιτς σε 24:51 σημείωσε 15 πόντους (3/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα), πήρε 3 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ, έκανε 4 κλεψίματα και 1 λάθος.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Λέο Βέστερμαν σε 28:05 μέτρησε μόλις 3 πόντους, πήρε 3 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ κι έκανε 4 λάθη.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Η πρώτη περίοδος που ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε δυναμικά στο παρκέ κι έφτασε το επιμέρους του δεκαλέπτου στο 7-21, με 7 πόντους του Λάζιτς και 8 του Κούζμιτς.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ζαλγκίρις τα λάθη (20) και τις ασίστ (18), ενώ ο Ερυθρός Αστέρας τα ριμπάουντ (32).

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το ωραίο κάρφωμα του Χάρτεστάιν!

First EuroLeague basket for Hartenstein with a memorable one with this two-handed jam!#7DAYSMagicMoment #ZALCZV pic.twitter.com/WoBoaV6bVl

— EuroLeague (@EuroLeague) 6 Ιανουαρίου 2017