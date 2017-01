Στο Maryland η Χριστινάκη (pic)

Δεν περίμενε πολύ μέχρι να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα της η Ελεάννα Χριστινάκη, καθώς βρήκε «στέγη» στο Πανεπιστήμιο του Maryland και τις Terrapin Hoops.

Η 20χρονη φόργουορντ αποχώρησε πριν από ένα μήνα περίπου από τις Gators και το Κολέγιο της Florida, και μπορεί τα αμερικάνικα δημοσιεύματα να την ήθελαν να γυρίζει στην Ελλάδα, ωστόσο εκείνη παρέμεινε στις ΗΠΑ και το NCAA.

Πριν καταλήξει στις Terrapin Hoops, η Χριστινάκη είχε εξετάσει και τις περιπτώσεις των Baylor και Louisville.

Παρόλα αυτά, δεν έχει ακόμα δικαίωμα να αγωνιστεί με τη νέα της ομάδα, λόγω των κανονισμών του κολεγιακού πρωταθλήματος, που απαγορεύουν συμμετοχή αθλήτριας με δύο διαφορετικά κολέγια την ίδια σεζόν.

Υπενθυμίζεται πως η Χριστινάκη, πριν αποχωρήσει από τις Gators, ήταν η πρώτη σκόρερ του πρωταθλήματος με 17.6 πόντους, σε 9 αγώνες.

— Maryland WBB (@umdwbb) 5 Ιανουαρίου 2017