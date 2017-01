Τα έβαλε με οπαδούς της Μπασκόνια ο Τζέιμς! (pic)

Πανικός επικράτησε το βράδυ της Τρίτης (03/01) στο προφίλ του Μάικ Τζέιμς στο twitter.

Με αφορμή τον αγώνα Μπασκόνια-Ρεάλ, ένας ακόλουθός του τον ρώτησε αν παρακολουθεί την αναμέτρηση, με τον Αμερικανό να απαντά «Όχι και ειλικρινά δεν με νοιάζει. Όχι ότι είμαι ασεβής, απλά ειλικρινής», για να συνεχίσει πως τον νοιάζει μόνο οι φίλοι του που είναι στην ομάδα της Βιτόρια να παίζουν καλά.

@paobc_fan no and I really don't care. Not to be rude just honest — Michael James (@TheNatural_05) 3 Ιανουαρίου 2017

@adrimarco2000 no I don't care. Just want my friends to play good that's it. — Michael James (@TheNatural_05) 3 Ιανουαρίου 2017

Σε εκείνο το σημείο που ξέσπασε ο «πόλεμος» με τους φιλάθλους της Μπασκόνια, οι οποίοι τον κατηγορούσαν ότι τον πήραν από μια... αφανή ομάδα (Κολοσσός Ρόδου) και τον έκαναν γνωστό.

Ένας θαυμαστής του, μάλιστα, «τιτίβισε» πως «ήσουν ο αγαπημένος μου παίκτης πέρυσι, αλλά όχι πια», με τον Τζέιμς να απαντά με μια δόση... ειρωνείας «Ωχ, όχι. Τώρα τι θα κάνω;», ενώ τα... πήρε στην πορεία, λέγοντας: «Όταν σταματήσω να παίζω μπάσκετ και κανείς δεν θα ξέρει ποιος είμαι, θα ζω καλύτερα. Γιατί να είμαι ευγνώμων; Τι κάνατε εσείς για εμένα; Όλοι σας τρελαίνεστε στο twitter και νευριάζετε, επειδή δεν υποστηρίζω μια ομάδα στην οποία δεν αγωνίζομαι πια».

@JSudupe @adrimarco2000 ohhhh noooo what will I do — Michael James (@TheNatural_05) 3 Ιανουαρίου 2017

Κάποιος του είπε κιόλας πως «είσαι ένα τίποτα», με τον 26χρονο γκαρντ του Παναθηναϊκού να λέει: «Εσύ είσαι ένα τίποτα αυτή τη στιγμή. Τι θες να πεις με αυτό; Λάθος μου, ξέχασα ότι μπορείς να λες σε εμένα ό,τι θέλεις, αλλά αν σου απαντώ φταίω εγώ».

Υπερασπιζόμενος τον εαυτό του, συνέχισε: «Είστε όλοι τρελοί. Είμαι ανταγωνιστικός και δεν θέλω κανείς, εκτός από τον Παναθηναϊκό, να νικά. Δεν θα το αλλάξω αυτό. Κι αν αυτό είναι αγενές ή δείχνει ότι δεν σέβομαι, ας είναι. Δεν πανηγυρίζω για εσάς, δεν πανηγυρίζετε για εμένα».

Y'all all crazy. Ima competitor I don't want anybody but panthinaikos to win. It's not going to change. And if that's rude or disrespectful — Michael James (@TheNatural_05) 3 Ιανουαρίου 2017

Then so be it. I don't cheer for y'all and y'all don't cheer for me. — Michael James (@TheNatural_05) 3 Ιανουαρίου 2017

Στην πορεία, ένας άλλος ακόλουθος τού ανέφερε πως τον πήραν από μια άσημη ομάδα (Κολοσσός) σε μια υπερδύναμη του μπάσκετ (Μπασκόνια), με τον ίδιο να υποστηρίζει πως ομάδες που είναι υπερδυνάμεις βρίσκονται μέσα σε ένα TOP 3 ή TOP 5 και η ομάδα της Βιτόρια δεν είναι μια από αυτές.

@diegocruzva european powerhouse????? Since when? That's a stretch lol. It's a good club. But idk about powerhouse — Michael James (@TheNatural_05) 3 Ιανουαρίου 2017

Το... κερασάκι στην τούρτα ήρθε όταν ένας τον ρώτησε «Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι υπερδύναμη;», με τον Τζέιμς να τον αποστομώνει, λέγοντας: «Έξι αστέρια... Πες μου εσύ»!