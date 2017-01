Θα γίνει το Final 4 στην Πόλη;

Πως σας φάνηκε ο πρώτος γύρος της EuroLeague με το νέο format; Αυξήθηκε το ενδιαφέρον των φιλάθλων; Έγινε πιο συναρπαστική η διοργάνωση ή το νέο σύστημα διεξαγωγής προκαλεί περισσότερο προβληματισμό και λιγότερο αθλητική ευεξία;

Πως τα έχουν πάει μέχρι τώρα οι ομάδες μας και τι τύχη έχουν να επιστρέψουν στο Final 4, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, μετά από 2 και 5 χρόνια απουσίας αντίστοιχα;

Ο Βασίλης Σκουντής, ο Νίκος Παπαδογιάννης, ο Γιάννης Ντεντόπουλος, ο Αντώνης Καλκαβούρας, ο Βασίλης Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μελάγιες και η υπόλοιπη συντακτική «ομάδα μπάσκετ» του gazzetta.gr απαντούν σε πέντε καυτά ερωτήματα για τα πρώτα δείγματα στην εφετινή διοργάνωση και προβλέπουν ότι το μπάσκετ δύσκολα θα «νικήσει» την τρομοκρατία.

1) Tο νέο format στην Euroleague, αυξάνει ή όχι το ενδιαφέρον των φιλάθλων για την διοργάνωση και γιατί;

Βασίλης Σκουντής: «Αν και οι αρχαίοι Ελληνες έλεγαν ότι “ουκ εν τω πολλώ το ευ”, σίγουρα το νέο σύστημα ανεβάζει το ενδιαφέρον, την ένταση, τον ανταγωνισμό και την αδρεναλίνη σε όλο το περιβάλλον της διοργάνωσης. Οι παίκτες γουστάρουν περισσότερο να δίνουν αγώνες, παρά να κάνουν προπονήσεις, αλλά δεν γουστάρουν να τραυματίζονται, πολλώ δε μάλλον, όταν δαιμονοποιούνται τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα στο παρκέ»!

Νίκος Παπαδογιάννης: «Ασφαλώς αυξάνει το ενδιαφέρον για τη διοργάνωση, αφού σχεδόν όλοι οι αγώνες είναι ντέρμπι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τέλειο. Θα ήταν ενδεχομένως προτιμότερο να εκπροσωπούνται περισσότερες χώρες, έστω και σε βάρος της ποιότητας. Περισσότερα στην επόμενη παράγραφο».

Γιάννης Ντεντόπουλος: «Αυξάνει το ενδιαφέρον γιατί κάθε παιχνίδι είναι ένα εν δυνάμει ντέρμπι και γιατί ο οπαδός μιας ομάδας έχει την ευκαιρία, τουλάχιστον μία φορά, να δει όλες τις άλλες».

Αντώνης Καλκαβούρας: «Δεν αυξάνει απλά το ενδιαφέρον, το απογειώνει! Τέτοια εναλλαγή συναισθημάτων από αγωνιστική σε αγωνιστική και τόσες απανωτές εκπλήξεις, είχαμε πολλά χρόνια να δούμε. Αν εξαιρέσουμε την ΤΣΣΚΑ, που κι αυτή τώρα κάνει την κοιλιά της, οι υπόλοιπες 15 ομάδες - αν παίξουν ή δεν παίξουν καλά - είναι ικανές να κερδίσουν και να χάσουν (αντίστοιχα) οπουδήποτε».

Βασίλης Παπανδρέου: «To νέο format έχει απογειώσει τη διοργάνωση σε κάθε επίπεδο! Είναι σίγουρα εθιστικό για τους φιλάθλους (αλλά και τους δημοσιογράφους), με τόσα πολλά παιχνίδια και τόσες πολλές εκπλήξεις, ενώ μετά από 15 αγώνες, με εξαίρεση τη Γαλατά και την Αρμάνι, οι υπόλοιπες 14 ομάδες έχουν «σοβαρές» ελπίδες να μπουν στα playoffs».

Κωνσταντίνος Μελάγιες: «Πλάκα κάνετε έτσι; Μακράν το κορυφαίο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Οποιοσδήποτε μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε, πλούσιο θέαμα, δύο σερί νίκες μπορούν να ανεβάσουν μία ομάδα τόσο εύκολα όπως και δύο ήττες να την κατεβάσουν. Αμφίρροπα παιχνίδια. Τέλεια για κάθε φίλαθλο».

Γιώργος Κούβαρης: «Επιτέλους έχει δοθεί η ευκαιρία στους φιλάθλους όλων των ομάδων να παρακολουθήσουν δια ζώσης και τους 16 μονομάχους της EuroLeague. Και είναι διαφορετικό να βλέπουν 4-5 ποιοτικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια της χρονιάς όπως γινόταν μέχρι πέρυσι και τελείως διαφορετικό να βλέπουν τουλάχιστον 10 πολύ καλά ματς. Άρα όχι μόνο το αυξάνει, αλλά το αυξάνει και με το παραπάνω»!

Στέλλα Παπαδοπούλου: «Με το νέο Format και να θες... δεν προλαβαίνεις να βαρεθείς! Ακόμα και τα φαβορί χάνουν, θέαμα, διπλές αγωνιστικές. Χαμός! Το πιο κορυφαίο είναι ότι όλες οι ομάδες της διοργάνωσης θα έρθουν στην Αθήνα επί δύο φορές»!

Βασίλης Βλαχόπουλος: «Καθετί καινούργιο ενθουσιάζει τα πλήθη. Ο πρώτος απολογισμός της EuroLeague καταδεικνύει αύξηση των εισιτηρίων και κατ’ επέκταση του ενδιαφέροντος των φιλάθλων. Η διοργανώτρια αρχή πορεύεται με σταθερά βήματα προς τη δημιουργία της κλειστής λίγκας με απώτερο σκοπό την ουσιαστική διάλυση των εθνικών Πρωταθλημάτων».

Γιάννης Σταυρουλάκης: «Σίγουρα αυξάνει το ενδιαφέρον αφού οι φίλαθλοι έχουν την ευκαιρία να βλέπουν κάθε εβδομάδα σπουδαία ματς, απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου. Η regular season της νέας EuroLeague είναι άκρως ανταγωνιστική με ωραία παιχνίδια, εκπλήξεις και θέαμα».

Τόνια Σπανού: «Αδιαμφισβήτητα αυξάνει το ενδιαφέρον. Το νέο format έχει πολύ μπάσκετ, ντέρμπι κάθε αγωνιστική, αγωνία και η κατάταξη αλλάζει παιχνίδι με το παιχνίδι. Το ίδιο αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος με την αγωνία των φιλάθλων να χτυπάει κόκκινο, αφού και τα παιχνίδια... αγγαρείας έχουν εξαλειφθεί εντελώς και κάθε ματς αποτελεί απόλαυση».

Κάτια Πετροπούλου: «Η νέα μορφή της Euroleague έχει κερδίσει σίγουρα τις καρδιές των φίλων του μπάσκετ! Οι θεατές βλέπουν πλέον όλες τις ομάδες - μικρές, μεσαίες και μεγάλες - να ανταγωνίζονται η μία την άλλη και όλο αυτό αυξάνει την αγωνία για τη συνέχεια, καθώς στο... δρόμο για την οκτάδα γίνονται μεγάλες ανατροπές! Ακόμα και οι ίδιοι οι αθλητές, μόλις πέρασαν την πρώτη... κρυάδα, δείχνουν να το ευχαριστιούνται περισσότερο από τις απλές προπονήσεις».

2) Ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του νέου συστήματος διεξαγωγής;

Β.Σ.: «Τα θετικά στοιχεία είναι προφανή: περισσότεροι αγώνες και μάλιστα με τη λογική του “όλοι εναντίον όλων” περισσότερη διακίνηση του προϊόντος, περισσότερα έσοδα, περισσότερο ενδιαφέρον, ίσως και περισσότερη προσέγγιση προς το ΝΒΑ, τουλάχιστον με τις “διαβολοβδομάδες”. Ως αρνητικότερο γεγονός θεωρώ το καπέλωμα και την ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση των εθνικών πρωταθλημάτων, στον βωμό μιας υπερεθνικής και της πρώτης στα χρονικά πανευρωπαϊκής διοργάνωσης».

Ν.Π.: «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η δημιουργία βαθμολογικά αδιάφορων ομάδων μετά το πρώτο μισό της κανονικής περιόδου, είτε στην ουρά της βαθμολογίας είτε και στην κορυφή της. Η πληθώρα των τραυματισμών δείχνει ότι οι επιβαρύνσεις είναι υπερβολικές».

Γ.Ν.: «Στα θετικά είναι η περιέργεια για το πώς θα εξελιχθεί , τα πολυάριθμα κρίσιμα ματς και η διαρκής εγρήγορση των ομάδων, ενώ στα αρνητικά είναι η αίσθηση ότι στο τέλος οι ομάδες θα παίξουν τα κρίσιμα ματς εξαντλημένες και ενδεχομένως ελλιπείς».

Α.Κ.: «Το βασικά θετικά είναι ότι τα τόσα πολλά και συνεχόμενα - στις "διπλές" εβδομάδες - παιχνίδια, δεν επιτρέπουν σε καμία ομάδα να εφησυχάσει για την πρόκρισή της στα playoffs, επειδή έχει κάνει ένα καλό νικηφόρο σερί, καθώς επίσης και ότι δίνουν ένα άρωμα ΝΒΑ. Το σημαντικότερα αρνητικά είναι η υπερφόρτωση των παικτών, που επιβαρύνεται και με τα απανωτά ταξίδια, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες των τραυματισμών, αλλά και η σταδιακή αποδυνάμωση των εθνικών πρωταθλημάτων με την μείωση του χρόνου συμμετοχής των νέων ταλαντούχων γηγενών παικτών».

Β.Π.: «Το μοναδικό αρνητικό, θεωρώ ότι είναι τα πολλά πολλά ταξίδια για τους παίκτες, που φυσιολογικά κουράζονται και συχνά δεν προλαβαίνουν να προετοιμαστούν -πνευματικά και σωματικά- για τον επόμενο αντίπαλο. Αυτό βέβαια ισχύει για τις εβδομάδες των διπλών αναμετρήσεων. Κατά τα άλλα, απολαμβάνουν να παίζουν σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου που δεν είναι υπάρχει «σίγουρο αποτέλεσμα» σε καμία αναμέτρηση. Είναι μάλλον η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, με τόσες πολλές ανατροπές και «εκπλήξεις».

Κ.Μ.: «Τα θετικά είναι τα πολλά κι ενδιαφέροντα ματς. Δεν υπάρχει πλέον η αστεία πρώτη φάση που είχαμε μέχρι πέρυσι. Δεκαέξι καλές ομάδες. Τα αρνητικά είναι τα ταξίδια για τους παίκτες (και τους δημοσιογράφους που ακολουθούν) και δε μου αρέσει η διαιτησία φέτος».

Γ.Κ.: «Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, το θετικό στοιχείο είναι ότι κάθε εβδομάδα διεξάγονται οκτώ ματσάρες οι περισσότερες εκ των οποίων άκρως ανταγωνιστικές. Και για μας που λατρεύουμε το μπάσκετ, οι εβδομάδες με τα διπλά ματς είναι... ό,τι καλύτερο. Αρνητικό δεν μπορώ να βρω. Ίσως τα πολλά ταξίδια των ομάδων και ο μικρός χρόνος ξεκούρασης αλλά αυτό είναι κάτι που ισχύει για όλους».

Σ.Π.: «Στα θετικά είναι ότι σχεδόν όλα τα παιχνίδια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και πως στον δεύτερο γύρο θα γίνει... χαμός για τις θέσεις που θα κλείσουν την 8άδα. Στα αρνητικά τα συνεχόμενα ταξίδια και η κούραση, όπως και οι απανωτοί τραυματισμοί».

Β.Β.: «Η έντονη αγωνιστική δράση διατηρεί τις ομάδες σε εγρήγορση αλλά και δημιουργεί εστίες κινδύνου. Δύο τραυματισμοί μπορούν να αλλοιώσουν την πορεία μιας ομάδας όταν το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αγώνες σε μία εβδομάδα. Με κλασικό παράδειγμα την Μπαρτσελόνα, που για 10 αγώνες έπαιζε μισή ομάδα και ψάχνει χημεία. Οι ομάδες αναγκάζονται να ανεβάζουν τα μπάτζετ τους».

Γ.Σ.: «Το μεγαλύτερο «συν» έχει να κάνει, ακριβώς, με το ότι η προνομιούχος 8η θέση απέχει μόλις δυο νίκες από τη 13η κι ενώ απομένουν 15 αγώνες για να ολοκληρωθεί η regular season. Επομένως, όλα είναι ανοιχτά για την πλειοψηφία των ομάδων που παίζουν κάθε εβδομάδα στο... κόκκινο. Από την άλλη πλευρά, η Αρμάνι Μιλάνο και η Γαλατάσαραϊ δείχνουν να τα έχουν παρατήσει, ενώ τις επόμενες αγωνιστικές θα εμφανιστούν περισσότερες αδιάφορες βαθμολογικά ομάδες, αλλάζοντας πιθανότατα τις ισορροπίες».

Τ.Σ.: «Τα θετικά φυσικά είναι όλα τα παραπάνω. Πολύ μπάσκετ με παιχνίδια που κανείς δεν γνωρίζει ποιος θα είναι ο νικητής πριν το τζάμπολ. Τα πάντα αλλάζουν κάθε εβδομάδα και δεν γίνεται να μην το απολαμβάνεις. Στα αρνητικά φυσικά και είναι οι τραυματισμοί που «χτυπούν» ακόμα πιο συχνά τους παίκτες, αφού βρίσκονται περισσότερη ώρα στο παρκέ δίνοντας ακόμα πιο σκληρές "μάχες"».

Κ.Π.: «Στα θετικά: Η αδρεναλίνη στα ύψη, τα... βάζουν όλοι με όλους και γίνονται μεγάλες ανατροπές! Στα αρνητικά: Συχνοί τραυματισμοί παικτών, με κύρια αιτία τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα μέσα στο παρκέ, για τα οποία έχουν εκφραστεί αρκετά παράπονα. Επίσης, ίσως θα έπρεπε να εξεταστεί και το θέμα της διπλής αγωνιστικής - για τα επόμενα χρόνια - καθώς είναι πιο επίπονο, σε όλα τα επίπεδα, για τις αποστολές. Οι ιθύνοντες θα μπορούσαν π.χ. να σκεφτούν το εξής: μιας και υπάρχουν τέσσερις ομάδες από την Τουρκία, μια διπλή αγωνιστική π.χ. του Ολυμπιακού, να περιλάμβανε ματς με Γαλατά και Εφές, για να μην υπάρχουν παραπάνω ταξίδια, αλλά και καταπόνηση, σε μόλις τρεις μέρες».

3) Πως κρίνετε την έως τώρα παρουσία των δύο «αιωνίων» αντιπάλων;

Β.Σ.: «Δεν ξέρω εάν είναι καλύτερη του προσδοκώμενου, αυτό το ξέρουν καλύτερα οι ίδιοι. Θεωρώ πάντως ότι και οι δυο πρεσβευτές μας έχουν αφήσει έντονο στίγμα και βρίσκονται σε τροχιά όχι μόνο πρόκρισης, αλλά και καλής κατάταξης, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη συνέχεια. Δεν έχουν αποφύγει βεβαίως τις δυσάρεστες εκπλήξεις και τις κακές ή χαζές ήττες, αλλά σε έναν τέτοιο Μαραθώνιο, τα στραβοπατήματα είναι φυσιολογικά, άλλωστε “nobody is perfect” (βλέπε τρεις ήττες της ΤΣΣΚΑ Μόσχας)».

Ν.Π.: «Καλύτερη του αναμενομένου. Είναι και οι δύο εξαιρετικά σταθεροί σε υψηλό επίπεδο και έχουν μεγάλες πιθανότητες να πάνε στα πλέι-οφ με πλεονέκτημα έδρας».

Γ.Ν.: «Ο Ολυμπιακός έχει πολύ θετικό απολογισμό με σημαντικές εκτός έδρας νίκες, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι "ΟΚ" , αλλά πρέπει να βελτιωθεί μακριά από το ΟΑΚΑ».

Α.Κ.: «Νομίζω ότι τα πάνε καλύτερα του αναμενόμενου. Ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα - εκτός της ΤΣΣΚΑ (6-2) - με θετικό ρεκόρ εκτός έδρας (4-3) κι αν δεν είχε κάνει τις δύο "γκέλες" με Μακάμπι εντός και Γαλατά στην Πόλη, θα ήταν τώρα συγκάτοικος της κορυφής. Ο Παναθηναϊκός, παρά την αλλαγή προπονητή, τους τραυματισμούς και τις προσθήκες παικτών, έχει το καλύτερο ρεκόρ εντός έδρας (7-1) μαζί με την Μπασκόνια και μπαίνει στον 2ο γύρο, κρατώντας την τύχη στα χέρια του».

Β.Π.: «Και οι δύο είναι καλύτεροι απ΄όσο περίμενα. Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει πλέον ότι παρά τις αλλαγές και τις προσθαφαιρέσεις, είναι μια ομάδα της ελίτ, που παίζει τις περισσότερες φορές από ένα επίπεδο και πάνω. Φαίνεται η πολύ καλή δουλειά του Σφαιρόπουλου, ενώ στον κορμό έχει προστεθεί και ο Παπανικολάου, ένας παίκτης με το λεγόμενο "been there done that", στοιχείο τόσο σημαντικό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Συνεχίζω να πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου θα του κοστίσει η λειψανδρία στους ψηλούς, αλλά ο Ολυμπιακός έχει την -ωραία- τάση να με διαψεύδει. Ο Παναθηναϊκός, επίσης παρουσιάζεται πιο δυνατός σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Πιστεύω ότι αν είχε από την προετοιμασία τον Πασκουάλ στον πάγκο του, ο Καταλανός θα είχε καταφέρει να προσθέσει τις δομές και τους αυτοματισμούς εκείνους, που του κοστίζουν τις νίκες στα «οριακά» ματς. Φοβάμαι ότι το «πατατράκ» στο Καζάν θα του κοστίσει πολύ στο τελικό πλασάρισμα...»

Κ.Μ.: «Αμφότερες οι ομάδες τα έχουν καταφέρει καλά. Ο Ολυμπιακός λίγο καλύτερα λόγω των τεσσάρων «διπλών» που είναι σημαντικός αριθμός. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει μόλις μία εντός έδρας ήττα».

Γ.Κ.: «Το πρόσημο είναι θετικό. Βέβαια εχθρός του καλού είναι το καλύτερο αφού και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να είχαν καλύτερο απολογισμό στον πρώτο γύρο. Ο Ολυμπιακός έκανε καλές νίκες μακριά από το ΣΕΦ (με Νταρουσάφακα, Μπασκόνια, Παναθηναϊκό, Ζαλγκίρις), αλλά και κακές ήττες σε Φάληρο (από τη Μακάμπι) και Βαμβέργη (από τη Μπάμπεργκ) Το 10-5 είναι πολύ καλό, αλλά θα μπορούσε να ήταν και 11-4. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την έδρα του με εξαίρεση το ματς με τον Ολυμπιακό, αλλά έκανε ήττες μακριά από το ΟΑΚΑ που θα μπορούσε να αποφύγει όπως με την Εφές και την Ούνικς. Ίσως το 10-5 να ήταν ιδανικό για τους «πράσινους» αντί για το 9-6».

Σ.Π.: «Καθόλου άσχημη δεν είναι η πορεία των... αιωνίων στο πρώτο μισό της EuroLeague, αν και θα μπορούσαν και καλύτερα. Οι «ερυθρόλευκοι» με νίκες επί των Γαλατά στην Τουρκία και Μακάμπι στο ΣΕΦ θα ήταν ακόμα πιο σίγουροι για την τετράδα, ενώ οι «πράσινοι» έχουν χάσει πολλά ματς στον πόντο και σίγουρα δεν έπρεπε να ηττηθούν στο Καζάν. Το σίγουρο είναι πως και οι δύο έχουν δείξει πως μπορούν να βρεθούν στις 4 πρώτες που θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας και μένει ένας ολόκληρος γύρος για να τα καταφέρουν.»

Β.Β.: «Ο Ολυμπιακός έπρεπε να είχε αποφύγει τις ήττες από Μακάμπι Τελ Αβίβ και Γαλατάσαραϊ γιατί ο δεύτερος γύρος περιλαμβάνει δυσκολότερο πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός υποχρεούται να αποδείξει ότι δεν είναι μόνο ομάδα έδρας καθώς έχει δύο νίκες σε επτά αγώνες εκτός ΟΑΚΑ. Αν θέλει να πάει F4, πρέπει να μάθει να κερδίσει εκτός έδρας».

Γ.Σ.: «Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κλήθηκαν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και η αλήθεια είναι ότι παίρνουν καλό βαθμό. Σε αντίθεση, λοιπόν, με την ελληνική Basket League, όπου η ήττα είναι... σχεδόν άγνωστη λέξη, οι «αιώνιοι» έχουν γνωρίζει ήδη 5 κι 6 ήττες αντίστοιχα στην EuroLeague ωστόσο βρίσκονται στον σωστό δρόμο. Η πορεία τους κρίνεται τουλάχιστον ικανοποιητική, με βάση τις απαιτήσεις και τραυματισμούς. Αν είχαν αποφύγει και τις «κακές» ήττες από Γαλατάσαραϊ και την Ούνικς Καζάν...»

Τ.Σ.: «Οι "αιώνιοι" κλείνουν τον πρώτο γύρο σε εξαιρετικό επίπεδο. Άλλωστε το μαρτυρά και η θέση τους στην βαθμολογία. Κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να παραμείνουν ψηλά στην βαθμολογία παίρνοντας κρίσιμες νίκες. Είχαν και τις ατυχίες τους αλλά το σύστημα δείχνει ότι όλες οι ομάδες θα τις έχουν και θα... επιβιώσουν μόνο οι σταθερά καλύτεροι».

Κ.Π.: «Η μέχρι τώρα παρουσία των "αιωνίων" έχει αφήσει ικανοποίηση, αλλά και προσδοκίες για τη συνέχεια. Ποιος θα περίμενε, με τόσο βεβαρημένο πρόγραμμα, να βρίσκονται ο Ολυμπιακός μόλις τρίτος στη βαθμολογία, κάτω από ΤΣΣΚΑ και Ρεάλ, και ο Παναθηναϊκός πέμπτος; Ίσως να ήταν και πολύ ψηλότερα, αν οι "ερυθρόλευκοι" δεν έχαναν παιχνίδια, όπως αυτό με τη Γαλατά και την Μπάμπεργκ, αλλά και με την Μακάμπι, μιας και ο αγώνας ήταν στο ΣΕΦ, και αν το "τριφύλλι" δεν είχε υποστεί... αυτοκτονίες όπως με την Εφές, την Μπαρτσελόνα και την Ούνικς».

4) Ποιες ομάδες θα πάνε στο Final 4;

Β.Σ.: «ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός».

Ν.Π.: «Η ΤΣΣΚΑ και οι υπόλοιπες τρεις ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη τετράδα της κανονικής περιόδου».

Γ.Ν.: «ΤΣΣΚΑ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπασκόνια,Ολυμπιακός».

Α.Κ.: «Η μόνη σίγουρη δείχνει να είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Από 'κει και πέρα, η Ρεάλ, η Φενερμπαχτσέ και ο Ολυμπιακός, δείχνουν να έχουν μικρό προβάδισμα για το πλεονέκτημα της έδρας στα playoffs, αλλά ο Παναθηναϊκός και η Μπασκόνια, θα πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους και κανείς δεν μπορεί να τους ξεγράψει».

Β.Π.: «Η ΤΣΣΚΑ, η Ρεάλ, η Φενέρ που έχει προβλήματα, αλλά της λείπει πολύ ο Μπογκντάνοβιτς και μία εκ των Ολυμπιακού, Μπασκόνια και Παναθηναϊκού. Παρένθεση επί προσωπικού: Ο Κερεχέτα είναι ο μεγαλύτερος gm στο ευρωπαϊκό μπάσκετ»!

Κ.Μ.: «ΤΣΣΚΑ, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός και Μπαρτσελόνα. Οι Ρώσοι σίγουροι, μία από τις υπόλοιπες θα μείνει εκτός».

Γ.Κ.: «Θα είναι τεράστια έκπληξη αν απουσιάσει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Προς το παρόν μόνο αυτή η ομάδα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί "σίγουρη", με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ακολουθεί. Από εκεί και πέρα τις δύο επόμενες θέσεις αναμένεται να διεκδικήσουν ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Μπασκόνια, η Νταρουσάφακα, ενώ θα πρέπει να περιμένουμε και την αντεπίθεση της Μπαρτσελόνα. Όλα ανοικτά λοιπόν...»

Σ.Π.: «ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Παναθηναϊκός... γιατί όχι;»

Β.Β.: «Μήπως να προβλέψω τους αριθμούς του Τζόκερ; Με εξαίρεση την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ένα γκρουπ (τουλάχιστον) έξι ομάδων βράζουν στο ίδιο καζάνι. Με ρίσκο ΤΣΣΚΑ, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και ο νικητής του ελληνικού εμφυλίου στις θέσεις 4-5.»

Γ.Σ.: «ΤΣΣΚΑ, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακός».

Τ.Σ.: «Είναι νωρίς για να πούμε. Το σύστημα δεν αφήνει περιθώρια για πολλές προβλέψεις, αφού τα πάντα είναι ρευστά. Πιο σίγουρη την δεδομένη στιγμή δείχνει η ΤΣΣΚΑ και μετά ακολουθεί το... χάος. Νομίζω ότι οι προβλέψεις θα πρέπει να περιμένουν».

Κ.Π.: «Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - αν δεν παινέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει δεν λένε; Ασυζητητί ΤΣΣΚΑ και επειδή μου αρέσει να κάνουν ανατροπές τα αουτσάιντερ, θα ήθελα να δω την Μπάμπεργκ στο Final Four»!

5) Πόσο ανησυχητική είναι η έξαρση της τρομοκρατίας στην Τουρκία; Θα αλλάξει η έδρα του Final 4;

Β.Σ.: «Θέλει και ρώτημα; Κανονικά ο Μπερτομέου και το κονκλάβιο της Βαρκελώνης έπρεπε να έχουν ήδη αναθέσει τη διοργάνωση σε μια ασφαλέστερη πόλη. Στην Τουρκία τον τελευταίο χρόνο έχουν χάσει τη ζωή τους από τρομοκρατικές ενέργειες 330 άνθρωποι και κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με αυτή την υπόθεση, ούτε να αναγκάζει όλη την μπασκετική κοινωνία να ζει υπό το καθεστώς της ανησυχίας, της αμφιβολίας, του φόβου και του πανικού. Καλά είναι τα γρόσια των Τούρκων (για το Φάιναλ Φορ και το Ευρωμπάσκετ), αλλά δεν αγοράζουν τις χαμένες ζωές και τον τρόμο που σπέρνεται...»

Ν.Π.: «Δεν θα αλλάξει η έδρα, διότι τα γρόσια του μεγάλου χορηγού χτυπάνε το ντέφι για τη διοργανώτρια αρχή. Ωστόσο, η προσέλευση επισκεπτών από άλλες χώρες θα φτάσει σε ιστορικό χαμηλό - και δικαίως».

Γ.Ν.: «Είναι ανησυχητική, ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από το μπάσκετ και επιπλέον γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες από την Κωνσταντινούπολη. Δεν βλέπω διάθεση να αλλάξει».

Α.Κ.: «Το θέμα αρχίζει και γίνεται πλέον πολύ σοβαρό. Οι επιτελείς της Euroleague διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι η υπόθεση της ασφάλειας στο Final 4, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της τουρκικής κυβέρνησης και δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής. Ποιος μας λέει, όμως, ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν, αν μέχρι τον Μάϊο, η Πόλη ξαναπλημμυρίσει από λουτρό αίματος και τότε όχι μόνο μεμονωμένοι παίκτες, αλλά και ομάδες αρνηθούν επίσημα να ταξιδέψουν;»

Β.Π.: «Είναι ανησυχητική και τραγική, όχι προφανώς για το μπάσκετ, αλλά για τις ζωές όλων των πολιτών της Τουρκίας και της Ευρώπης κατ΄ επέκταση. Εξαιρετικά στενάχωρη κατάσταση, για την οποία κανείς μας δεν δικαιούται να εκφράζει βεβαιότητα, καθώς είναι πρωτοφανή τα όσα συμβαίνουν και - δυστυχώς - θα συμβούν. Λατρεύω την Πόλη, έχω πάει 5 φορές και είναι μία από τις πόλεις που θα ήθελα να επισκέπτομαι κάθε χρόνο, αλλά ο... φόβος είναι περίεργο και καταραμένο συναίσθημα. Στο "σε παρακαλώ, μην πας στο Final 4 και στο Eurobasket", που ακούω από τη γυναίκα μου, δυστυχώς δεν έχω πολλά αντεπιχειρήματα. Δεν δέχομαι να αφήσω τον φόβο και την παράνοια να μας νικήσει και να επηρεάσει τον τρόπο ζωής μας, αλλά είναι τέτοια η παράνοια, που δεν έχουμε και καμία - ρεαλιστική - άμυνα απέναντί της. Χωρίς επ' ουδενί λόγο να θέλω να είμαι μάντης κακών, φοβάμαι ότι το περιστατικό του Reina, δεν θα είναι το τελευταίο και όσο κι αν προσπαθήσουν οι Τούρκοι διοργανωτές να εγγυηθούν για την ασφάλεια των εκδρομέων (ομάδων, δημοσιογράφων, μπασκετανθρώπων και φιλάθλων) σε μια χώρα που έχει κάνει - ελέω Ερντογάν - τέτοια στροφή στο Ισλάμ, η "ασφάλεια" είναι λέξη σχετική. Ελπίζω να διαψευστώ»!

Κ.Μ.: «Πάρα πολύ ανησυχητική. Γνωρίζω κόσμο που δεν χάνει Final 4 ανεξαρτήτως παρουσίας ελληνικής ομάδας και για φέτος δυστυχώς δεν το συζητά καν. Θα ήθελα να αλλάξει, αλλά δεν θα αλλάξει... "είναι πολλά τα λεφτά Άρη"»!

Γ.Κ.: «Πολύ ανησυχητική! Ο Μπερτομέου θα έπρεπε... χθες να επιληφθεί του θέματος ωστόσο υπάρχουν και οι αντικειμενικές δυσκολίες για την αλλαγή της έδρας. Από τη μία έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια για τo Sinan Erdem Dome, από την άλλη είναι στη μέση οι χορηγοί, γεγονός που δυσκολεύει ένα τέτοιο ενδεχόμενο την δεδομένη χρονική στιγμή. Για λόγους ασφαλείας και μόνο καλό θα ήταν να αλλάξει η έδρα, αν και κάτι τέτοιο δύσκολο (έως και αδύνατον) να συμβεί».

Σ.Π.: «Ένα τρομοκρατικό χτύπημα θα μπορούσε να γίνει στο Βερολίνο, στο Παρίσι... σε οποιαδήποτε πόλη. Σίγουρα στην Κωνσταντινούπολη τα "χτυπήματα" είναι απανωτά, ωστόσο δεν πιστεύω πως θ' αλλάξει η έδρα. Το καλοκαίρι δεν υπήρχε ανησυχία στο Euro 2016; Φυσικά. Ωστόσο, η έδρα δεν άλλαξε κι η διοργάνωση διεξήχθη χωρίς κανένα κρούσμα. Αν είναι ανησυχητική η έξαρση στην Πόλη; Προφανώς και το χειρότερο είναι όταν πρέπει να καλύψεις τέτοια περιστατικά. Ό,τι χειρότερο».

Β.Β.: «Η έδρα δεν θα αλλάξει γιατί η EuroLeague είναι αδύνατο να αντισταθεί στις "επιταγές" των βασικών χορηγών της. Θα διατηρήσει το Φάιναλ Φορ στην Κωνσταντινούπολη και θα προβάλει την απόφασή της ως μήνυμα κατά της τρομοκρατίας. Το πρόβλημα της τρομοκρατίας είναι παγκόσμιο. Ανησυχία θα υπάρχει ακόμη κι αν μεταφερθεί στο Βερολίνο, στο Παρίσι ή και σε άλλες πρωτεύουσες».

Γ.Σ.: «Ο Άαρον Τζάκσον της ΤΣΣΚΑ έχει... βαρεθεί να twittάρει σχεδόν κάθε εβδομάδα, τονίζοντας το αυτονόητο κι εκφράζοντας, παράλληλα, την πλειοψηφία των παικτών που συμμετέχουν στην EuroLeague: "Αλλάξτε έδρα του Final Four"! Δύσκολο, πάντως, να αλλάξει κάτι, την ώρα που ο Τζόρντι Μπερτομέου υποστηρίζει σε κάθε ευκαιρία ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Μακάρι, λοιπόν, να πάνε όλα καλά».

Τ.Σ.: «Η έξαρση της τρομοκρατίας είναι ανησυχητική γενικά. Η Τουρκία βιώνει τον δικό της μεγάλο "Γολγοθά" και λογικό είναι οι παίκτες να ανησυχούν για τους ίδιους και τις οικογένειες τους. Από εκεί και πέρα όμως η γενικότερη κατάσταση στον πλανήτη είναι... ρευστή. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει τελικά η έδρα. Οι πιέσεις υπάρχουν αλλά οι Τούρκοι όπως και η Euroleague θα προσπαθήσουν να δείξουν ότι δεν τρομάζουν από τις "τυφλές" επιθέσεις που σπέρνουν τον φόβο και μια ασφαλής διοργάνωση του Final 4 θα πέρναγε δυνατά το μήνυμα αυτό».

Κ.Π.: «Υποστηρίζω το κλισέ πως "δεν πρέπει να κάνεις πίσω και να αφήσεις το φόβο να σε νικήσει", αλλά τα πράγματα στην Κωνσταντινούπολη είναι κυριολεκτικά εκτός ελέγχου και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Ήδη λίγο πριν μπει το 2017 θρηνήσαμε κι άλλα θύματα μετά από τρομοκρατική επίθεση. Δυστυχώς, η κατάσταση στην γειτονική χώρα είναι υψηλού κινδύνου, και παρά τους όποιους χορηγούς που θέλουν εκεί την τελική φάση, καλό είναι η διοργανώτρια αρχή να το ξανασκεφτεί. Ήδη πολλοί παίκτες εκφράζουν τις ανησυχίες τους καθημερινά μέσω των social media. Σοφό θα ήταν, λοιπόν, η έδρα να μεταφερθεί, αλλά αυτό ίσως επιτευχθεί μόνο αν όλες οι ομάδες ενωθούν και το καταθέσουν ως κοινό αίτημα. Διαφορετικά, δεν βλέπω να γίνεται κάποια αλλαγή κι όταν θα έρθει ο Μάιος, θεωρώ πως όλοι ανεξαιρέτως θα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας μη συμβεί κάτι άσχημο».