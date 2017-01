Ούτε ο Ουέστμπρουκ ήταν ικανός να σταματήσει τον δαιμονισμένο Αντετοκούνμπο, που με νέα εκπληκτική εμφάνιση οδήγησε τους Μπακς σε μεγάλη νίκη, με 98-94 επί των Θάντερ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αγωνίστηκε για 40 λεπτά και μέτρησε 26 πόντους (9/16 διπ., 1/3 τρ., 5/10 β.), 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο και μόλις 1 λάθος.

Στην αντίπερα όχθη, όσο κι αν προσπαθούσε ο Ουέστρμπρουκ με τους 30 πόντους και την βοήθεια των Άνταμς και Ολαντίπο (20 και 18 αντίστοιχα), οι Θάντερ δε μπόρεσαν να φτάσουν στη νίκη.

Έτσι, τα «ελάφια» ανέβηκαν στο 17-16 και απέκτησαν εκ νέου θετικό πρόσημο, ενώ η ομάδα της Οκλαχόμα έπεσε στο 21-14.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-30, 28-26, 29-16, 19-22

The top plays from tonight's win over the Thunder!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/kOqH4SSdmh

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 3 Ιανουαρίου 2017