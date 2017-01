Ο Θίοντορ γλίτωσε το μακελειό στο «Reina» (pics)

Ο πολυτιμότερος παίκτης της Μπάνβιτ έγραψε στο Τwitter του: «Αρχίζει και γίνεται τρομακτικό αυτό εκεί έξω. Είχα δύο μέρες να χαλαρώσω το σαββατοκύριακο και ευχαριστώ τον Θεό που αποφάσισα να μην βρεθώ στο πάρτι του "Reina". Είδα να περνούν μπροστά μου 100 ένστολοι αστυνομικοί. Ποτέ μου δεν είδα τόσα ασθενοφόρα μαζεμένα… Γιατί το κάνουν αυτό; Ήταν αθώοι άνθρωποι που απλά προσπαθούσαν να γιορτάσουν άλλη μια χρονιά της ζωής τους. Ειλικρινά, φοβάμαι να βγω έξω τώρα».

It's getting scary out here. I've had 2 days to reflect on the weekend and thank god I decided not to attend reina's NYE party. — Jordan Theodore (@Casanovaisreal) 2 Ιανουαρίου 2017

I seen almost 100 cops in formation running past me with there shields. I've never seen so many ambulances at one time. #Pray4Turkey — Jordan Theodore (@Casanovaisreal) 2 Ιανουαρίου 2017

Why are they doing this. Smh. There were Innocent ppl just trying to celebrate another year of life. — Jordan Theodore (@Casanovaisreal) 2 Ιανουαρίου 2017