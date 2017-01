Συμπαίκτης του Αμάρε ο Χέρστον! (pic)

Η «Ένωση» έλυσε μονομερώς το συμβόλαιο του 29άχρονου Αμερικανού φόργουορντ, εξηγώντας πως «δεν πέρασε επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε και βάσει του συμβολαίου του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία».

Ο Χέρστον ήταν ανενεργός τους τελευταίους μήνες κι εν τέλει υπέγραψε στη Χάποελ Ιερουσαλήμ, εκεί όπου θα έχει συμπαίκτη τον πρώην ΝΒΑer Αμάρε Στούνταμαϊρ.

Hapoel "Bank Yahav" Jerusalem happy to announce the addition of Malik Hairston to our roster. Good luck Malik! #YallaHapoel pic.twitter.com/7zN19BA9KS

— Hapoel Jerusalem B.C (@JerusalemBasket) 2 Ιανουαρίου 2017