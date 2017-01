Ο Ντέι γλίτωσε την τελευταία στιγμή το μακελειό στο «Reina» (pic)!

Σε ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα στέκια της Κωνσταντινούπολης σημειώθηκε λίγο μετά τον ερχομό του νέου έτους, το τρομοκρατικό χτύπημα με απολογισμό 39 νεκρούς και 69 τραυματίες.

Το κλαμπ «Reina» θεωρείται ένα από τα πιο εκλεκτά νυχτερινά κέντρα αφού βρίσκεται πάνω σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, στις όχθες του Βοσπόρου, από όπου μπορεί να δει κανείς ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη.

Μάλιστα ο Όστιν Ντέι της Γαλατάσαραϊ αποκάλυψε ότι είχε σκοπό να γιορτάσει την αλλαγή του χρόνου στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο!

«Είναι απίστευτο! Είχα σκοπό να δειπνήσω στο "Reina" απόψε όμως αποφάσισα να μην πάω. Έχω σοκαριστεί! Προσεύχομαι για όλους στην Κωνσταντινούπολη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός σέντερ στο Twitter.

Wow unbelievable had plans on getting dinner @ #Reina tonight but decided not to. Im shook up rt now! praying for all those in Istanbul

— Austin Daye (@Adaye5) 1 Ιανουαρίου 2017