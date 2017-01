Τζάκσον: «Αλλάξτε έδρα του Final Four»! (pics)

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άαρον Τζάκσον προτρέπει τη διοργανώτρια αρχή της EuroLeague να αναθεωρήσει την επιλογή της σε ό,τι αφορά την πόλη που θα φιλοξενήσει το επερχόμενο Final Four! Η νέα επίθεση στο κλαμπ Reina της Κωνσταντινούπολης υποχρέωσε τον γκαρντ της ΤΣΣΚΑ να εκφράσει εκ νέου τον προβληματισμό του.

«Αλλάξτε έδρα! Όποιος συμμετάσχει στο Final Four, θα έχει το μυαλό του στα αγαπημένα του πρόσωπα που θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης! Θα πρέπει να προετοιμαστεί για ένα μεγάλο παιχνίδι και, συγχρόνως, να... αγχώνεται για το που θα βρίσκεται ο μικρότερος αδελφός του και αν είναι ασφαλής» έγραψε στο Twitter, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το επίμαχο θέμα.

Whoever participates in the final four, will be more worried about their loved ones in the streets of Istanbul.. #euroleague #changelocation

