Ξενιτιά για τον πρώτο σκόρερ της Basket League (pic)

Το τελευταίο του παιχνίδι με τον Κόροιβο κόντρα στον ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (26/12) έπαιξε ο Κεν Μπράουν, καθώς ο ίδιος αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα της Αμαλιάδας.

Ο Αμερικανός, που ήταν ο πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής στην Basket League με 16.3 πόντους (2,8 ριμπάουντ, 7,2 ασίστ και 1,7 κλεψίματα, σε 12 αγώνες), επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στο Λίβανο και την Αλ Ριγιάντι, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το γεγονός ανακοίνωσε ο μάνατζερ του παίκτη, μέσω twitter.

Ken Brown will be Joining Lebanese Champions Al Riyade Beirut until the End of the Season @OctagonBballEU @SchwarzOCT

— George Chidiac (@ChidiacOCT) 28 Δεκεμβρίου 2016