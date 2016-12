Αρχικά εξέφρασε τον προβληματισμό του γράφοντας στο twitter ότι «ψάχνω να βρω τρόπους για να γίνομαι καλύτερος» ενώ στη συνέχεια υπογράμμισε πως «οι θετικές σκέψεις ισούνται με θετικά αποτελέσματα...»

Figuring out ways to get better.. #DailyChallenge

— Kenny Gabriel (@DaBoyKG22) 21 Δεκεμβρίου 2016