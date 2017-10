Ανανέωσε στον Δούκα ο Κυρίτσης!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το τμήμα μπάσκετ του ΑΣΕ Δούκα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τηνανανέωση της συνεργασίας με τον «μπόμπερ» της Α2 Εθνικής, Αλέξη Κυρίτση (1.98μ., 1982).

Ο έμπειρος γκαρντ ήταν από τους παίκτες που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο τα δύο τελευταία χρόνια στην ομάδα του Συλλόγου μας όπου και αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη σεζόν 2016-2017 με τη φανέλα των "μπλε", ο Αλέξης Κυρίτσης πέτυχε συνολικά 552 πόντους εχοντας μ.ο. 19,03 με 163/194 βολές με 84%, 142/267 δίποντα με 53% και 35/91% τρίποντα. Ακόμη είχε 4,3 ριμπάουντ, 1,93 ασίστ και 3,1 λάθη.

ΚΥΡΙΤΣΗΣ: "ΕΙΜΑΙ ΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΟΥ..."

Λίγα λεπτά μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον ΑΣΕΔ, ο Αλέξης Κυρίτσης μίλησε για την απόφαση του να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των "μπλε" για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στον Δούκα. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τόσο τον πρόεδρο της ομάδας, κ. Κωστή Δούκα όσο και τους συνεργάτες του αλλά και τα στελέχη του τμήματος μπάσκετ για την εμπιστοσύνη που έδειξαν προς το πρόσωπο μου.Ο ΑΣΕΔ είναι ένα σωματείο με το οποίο έχω δεθεί και χαίρομαι πολύ που θα πορευτούμε ξανά μαζί. Εύχομαι να έχουμε μια καλή αγωνιστική σεζόν και μέσα από τησκληρή δουλειά να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας μας».

ΤΟ "WHO IS WHO"

Ο 35χρονος (18/5/1982) γκαρντ, ύψους 198 εκατοστών, έχει αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο με τις φανέλες των Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, Πανιωνίου και Αμαρουσίου, έχει παραστάσεις από Euroleague και EuroCup, είναι δύο φορές Κυπελλούχος Ελλάδος.

Ο Αλέξης Κυρίτσης, ξεκίνησε την επαγγελματική του την καριέρα το 2000 από την ομάδα του Παπάγου πριν πάρει μεταγραφή για τον Άρη.

Με τους "κιτρινόμαυρους" της Θεσσαλονίκης αγωνίστηκε για δύο σεζόν (2003-04 & 2004-05) πανηγυρίζοντας το Κύπελλο Ελλάδος το 2004, για να "κατηφορίσει" στην συνέχεια στο Μαρούσι (2005-07). Με την ομάδα των βορείων προαστίων κατέκτησε την 4η θέση στην Basket League την σεζόν 2005-06.

Η συνέχεια της καριέρας του τον βρήκε στην ΑΕΚ (2007-08), τον ΠΑΟΚ (2008-09), τηνΚαβάλα (2009-10) και τον Ηλυσιακό (2010-2011) πριν κάνει έναν χρόνο μετά το άλμα στην καριέρα του και αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό.

Με το "τριφύλλι" πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδος, ενώ έφτασε μέχρι το Final-4 της Euroleague. Την σεζόν 2012-13 φόρεσε την φανέλα του Ίκαρου Καλλιθέας για να συνεχίσει την καριέρα του, ένα χρόνο μετά, στον Πανιώνιο. Με την ομάδα της Νέας Σμύρνης έφτασε έως τους Last-32 του EuroCup, ενώ στην Basket League κατέλαβε την 4η θέση. Την αγωνιστική περίοδο 2014-15, αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας με την Δόξα Λευκάδας ενώ τα δυο προηγούμενα χρόνια αποτέλεσε το«βαρύ πυροβολικό» του ΑΣΕ Δούκα».