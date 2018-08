Από παίκτρια, προπονήτρια η Χατζηνικολάου

Αναλυτικά:

«Σε μια εντυπωσιακή κίνηση προχώρησε η Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης του ΒΑΟΛ Χίου, καθώς ενέταξε στο προπονητικό επιτελείο της την Όλγα Χατζηνικολάου. Η 37χρονη βετεράνος διεθνής, επί σειρά ετών playmaker στο Ολυμπιακό και την Εθνική, είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής (Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Αθήνας) με ειδικότητα την καλαθοσφαίριση και ξεκινά, ουσιαστικά, την προπονητική της καριέρα από τον Βούρειο μετά από μία ζηλευτή διεθνή καριέρα γεμάτη δάφνες και διακρίσεις.

Στο παλμαρέ της έχει να επιδείξει δεκάδες επιτυχίες σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, ενώ κατέχει το ρεκόρ κατάκτησης των περισσοτέρων τίτλων σε συλλογικό επίπεδο στην Ελλάδα με 19 κατακτήσεις. Αποτέλεσε επί σειρά ετών βασικό στέλεχος της Εθνικής Γυναικών και πλέον έρχεται στη Χίο για να μεταδώσει τις γνώσεις και τις πάμπολλες εμπειρίες της στα παιδιά της Ακαδημίας του ΒΑΟΛ, ευελπιστώντας να δει αθλητές και αθλήτριές της να φτάνουν το ιδιαίτερα υψηλό αγωνιστικό της επίπεδο.

Η επιτυχία της ένταξης της Όλγας στο προπονητικό δυναμικό του ΒΑΟΛ πιστώνεται στον Τεχνικό Διευθυντή της Ακαδημίας μας και προπονητή των τμημάτων παμπαίδων-παγκορασίδων Μανώλη Χατζηλάμπρου, με τον οποίο διατηρεί άριστες σχέσεις και με τον οποίο θα συνεργαστεί στην προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη του μπάσκετ στο νησί μας.

Ο ΒΑΟΛ καλωσορίζει την Όλγα Χατζηνικολάου στις τάξεις του και της εύχεται καλή αρχή στο νέο της ξεκίνημα και καλή επιτυχία στο καινούργιο πόστο της ως προπονήτρια της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης του Βούρειου.

Ακολουθεί το εντυπωσιακό βιογραφικό της Όλγας Χατζηνικολάου…

Ημερομηνία Γέννησης: 04/07/1981

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση: 2012 Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητικής Α’ Κατηγορίας, Ειδίκευση: «Καλαθοσφαίριση», Τεχνική Ανάλυση, Προπονητική, Ειδικά Θέματα, Ομαδική Τακτική, Προπονητική Εξάσκηση, Πτυχιακή Εργασία: «Διατροφικά Εργογόνα και Καλαθοσφαίριση»

Επαγγελματική Επιμόρφωση πλέον των Βασικών Σπουδών:

2000-2002: Σπουδές στον Τομέα Παιδαγωγικών, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης, «ΙΕΚ ΞΥΝΗ» Αθήνας

2001-2002: Φοίτηση στη Σχολή Δημοσιογραφίας «ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ»

1999-2000: Παρακολούθηση μαθημάτων στο University of Indianapolis (Αθήνα): Public Speaking, English Composition, Discovery in Math, Intro to Theatre, Microcomputer Application.

Ιστορικό Επαγγελματικής Καλαθοσφαίρισης:

2018-2015: Σύλλογος Ο.Σ.Φ.Π. (Ολυμπιακός Πειραιώς), Α1 Γυναικών

2015-2014: Πρωτέας Βούλας, Α1 Γυναικών

2014-2013: Spar Citylift Girona, Ισπανία, A1 Γυναικών

2013-2012: Caja Rural Zamarat, Ισπανία, Α1 Γυναικών

2012-2009: Αθηναϊκός, Α1 Γυναικών

2009-2005: Εσπερίδες Καλλιθέας, Α1 Γυναικών

2005-2001: Αστέρας Εξαρχείων, Α1 Γυναικων

2001-1997: Γ.Σ. Ηλιούπολη, Α2 Γυναικών

1997-1990: Α.Σ. Παπάγου, Α’ ΕΣΚΑ Γυναικών

Επιτεύγματα στον Επαγγελματικό Αθλητισμό:

2010: Κύπελλο Ευρώπης, Eurocup Γυναικών-Αθηναϊκός

2010: Κατάκτηση Θέσης στο βιβλίο Γκίνες, 91 συνεχείς Νίκες με την Ομάδα του Αθηναϊκού

2017-2018: Πρωτάθλημα Ελλάδος & Κύπελλο Ελλάδος-Ολυμπιακός

2016-2017: Πρωτάθλημα Ελλάδος & Κύπελλο Ελλάδος-Ολυμπιακός

2015-2016: Πρωτάθλημα Ελλάδος & Κύπελλο Ελλάδος-Ολυμπιακός

2011- 2012: Πρωτάθλημα Ελλάδος & Κύπελλο Ελλάδος-Αθηναϊκός

2010-2011: Πρωτάθλημα Ελλάδος & Κύπελλο Ελλάδος-Αθηναϊκός

2009- 2010: Πρωτάθλημα Ελλάδος & Κύπελλο Ελλάδος-Αθηναϊκός

2008-2009: Κύπελλο Ελλάδος-Εσπερίδες Καλλιθέας

2007-2008: Πρωτάθλημα & Κύπελλο Ελλάδος-Εσπερίδες Καλλιθέας

2006-2007: Κύπελλο Ελλάδος-Εσπερίδες Καλλιθέας

2005-2006: Πρωτάθλημα & Κύπελλο Ελλάδος-Εσπερίδες Καλλιθέας

Ατομικές Διακρίσεις στον Επαγγελματικό Αθλητισμό:

2018: Αθλήτρια της Καλαθοσφαίρισης με τους περισσότερους Συλλογικούς Τίτλους στην Ελλάδα (19 τίτλοι)

2012: MVP Copa de la Reina (Ισπανία)

2010: MVP Final 4 Κυπέλλου Ελλάδος

2007: MVP Final 4 Κυπέλλου Ελλάδος

Συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος:

2018: Προκριματική φάση Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Γυναικών

2017: Προκριματική φάση Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Γυναικών

2015: Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Γυναικών (Ουγγαρία)

2014: Προκριματική φάση Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Γυναικών

2012: Προκριματική φάση Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Γυναικών

2011: Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Γυναικών (Πολωνία)

2010: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Γυναικών (Τσεχία)

2009: Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Γυναικών (Λετονία)-5η θέση

2008: Προκριματική φάση Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Γυναικών 2007: Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Γυναικών (Ιταλία)

2006: Προκριματική φάση Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Γυναικών 2004: Προετοιμασία Εθνικής Γυναικών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας 2004 (14αδα)

2001: Μεσογειακοί Αγώνες Καλαθοσφαίρισης Γυναικών (Τυνησία)

1999: Προκριματική φάση Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Νέων Γυναικών

1996: Προκριματική φάση Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Κορασίδων

Άλλες Δραστηριότητες:

Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Αθλητριών Καλαθοσφαίρισης (2009)

Μέλος της Ομάδας Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ολυμπιακού Πειραιώς».