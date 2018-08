Πήρε Τζάκσον ο ΠΑΟΚ

Αναλυτικά:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ και το τμήμα Μπάσκετ Γυναικών ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας με την αθλήτρια Janelle Jessica Jackson, η οποία θα φοράει τα ασπρόμαυρα την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.

H 23χρονη Aμερικανίδα, η οποία είναι γεννηθείσα το 1995, έχει ύψος 1.92 και αγωνίζεται στη θέση του forward. Η αθλήτρια είναι απόφοιτος του φημισμένου κολλεγίου Arkansas, με το οποίο συμμετείχε στο NCAA ως μέλος της αρχικής πεντάδας του πανεπιστημίου, ενώ το καλοκαίρι του 2017 έφτασε ως τον προθάλαμο του WNBA, συμμετέχοντας στα drafts για λογαριασμό των Los Angeles Sparks, όπως και η επίσης νεαποκτηθείσα Kaylon Williams. Την αγωνιστική περίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε η Jessica Jackson πέρασε τον Ατλαντικό για να αγωνιστεί με την ελβετική Bellinzona.

Welcome to our family Jessica!

