Μαθήματα αθλητισμού και ειρήνης

Μεγαλώνεις αγαπώντας κάποιο είδος αθλητισμού. Μπάλες διαφορετικών χρωμάτων, γυαλάκια, σπάικς, γάντια ή ρακέτες. Σε συνοδεύουν για ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου και κάποιες φορές σε κάνουν να καταλάβεις ότι είναι κάτι πολύ παραπάνω από τις ατελείωτες ώρες προπόνησης, τις χαρές στο γήπεδο, τους πανηγυρισμούς και τις απογοητεύσεις. Το Peace and Sport Regional Forum που διεξήχθη στη Ρόδο την Πέμπτη ήταν η επιτομή αυτής ακριβώς της συνειδητοποίησης.

Ο διεθνής οργανισμός Peace and Sport έχει έδρα το Μονακό και χρησιμοποιεί τον αθλητισμό και τις αξίες του για να προωθήσει τον διάλογο, την εκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση και την ενσωμάτωση με μεγάλο στόχο, φυσικά, την ειρήνη. Τη δράση του στηρίζει ένας σημαντικός αριθμός αθλητών που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, ο καθένας στον δικό του τομέα. Από τον Ντιντιέ Ντρογκμπά και τον Κριστιάν Καρεμπέ, μέχρι τον Σεργκέι Μπούμπκα και τον Φελίπε Μάσα. Ο οργανισμός αυτός λοιπόν, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με την υποστήριξη του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Eleven Campaign, το οποίο αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη, επέλεξε την Ελλάδα για την διεξαγωγή του Peace and Sport Regional Forum στις 17/10!

Με τίτλο «Κοινωνίες σε κίνηση: Ανάπτυξη μέσω του αθλητισμού» και με 350 εκπρόσωπους από 50 χώρες, 50 επιφανείς ομιλητές, 22 προτεινόμενους για βραβείο και 10 Champions for Peace, το διεθνές Forum ανέδειξε τη θετική επίδραση του αθλητισμού στην πρόοδο των κοινωνιών. Ήταν μια ημέρα γεμάτη από όμορφες ιστορίες, αποδείξεις για το ότι ο αθλητισμός μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αρκεί να το συνειδητοποιήσει η πλειοψηφία των ανθρώπων που βρίσκονται στην ηγεσία του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, επιφανείς προσωπικότητες απ’ όλη τη Μεσόγειο, ανάμεσά τους περιφερειακοί εκπρόσωποι, βραβευθέντες με Νόμπελ Ειρήνης, φορείς αθλητικών σωματείων, καταξιωμένοι αθλητές, διεθνείς οργανισμοί, ΜΚΟ, ακαδημαϊκοί και οι Champions for Peace του οργανισμού ανέδειξαν τις τοπικές προκλήσεις και έθεσαν τις βάσεις προκειμένου να ενισχυθεί η θετική επίδραση του αθλητισμού στις κοινωνίες.

Αναφερόμενος στην επιλογή της Ρόδου ως τοποθεσία του Peace and Sport Regional Forum, ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, τόνισε: «Η εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας για τη διεξαγωγή του Forum, δεν αντανακλά μόνο σε εμάς αλλά και στη χώρα μας. Οι σημαντικοί άνθρωποι που ήρθαν γι’ αυτό στη Ρόδο, έστειλαν το μήνυμα ότι τίποτα μεγάλο δεν έχει προέλθει ποτέ από την αδράνεια. Οι μεγάλες νίκες έρχονται με την ανάληψη δράσης και με το να προχωράς μπροστά. Μόνο οι καλύτεροι άνθρωποι μπορούν να κάνουν καλύτερες κοινωνίες».

Στο ίδιο κλίμα, ο Joël Bouzou, Πρόεδρος και Ιδρυτής του «Peace and Sport», δήλωσε: «Αυτό το Forum θέτει ένα νέο τρόπο σκέψης και δράσης. Ελπίζω πραγματικά ότι βοήθησε να προσδιοριστούν οι πρωτοβουλίες που θα μεταμορφώσουν τις κοινωνίες και θα αφήσουν μια βιώσιμη κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Πιστεύω ότι οι συζητήσεις που διεξήχθησαν εδώ σήμερα προσέφεραν μια μοναδική ευκαιρία στους εκπροσώπους να χτίσουν ισχυρές σχέσεις και συνέργειες και ότι θα αναδείξουν τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ των χωρών της Μεσογείου. Μαζί χαράζουμε το δρόμο για το μέλλον…»

Στην πρώτη ενότητα του forum, σημαντική ήταν η ομιλία της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης το 2015, Ouided Bouchamaoui και μέλος του Κουαρτέτου Εθνικού Διαλόγου της Τυνησίας, η οποία περιέγραψε τους τρόπους με τους οποίους ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική πλατφόρμα για τη δημιουργία κοινοτήτων, δικτύων και συνεργασίας μεταξύ των κοινωνιών. Στην ενότητα αυτή συμμετείχε και ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, ο οποίος μίλησε για το Athlenda και την τρομερή ιστορία του Κρις Γουάμπα, όπως και οι Madeline Hung, ιδρύτρια του «The Good country» και ο Alex Canals, περιφερειακός εκπρόσωπος του Ιδρύματος FC Barcelona.

Στη δεύτερη ενότητα, οι ομιλητές ανέδειξαν το θέμα των πόλεων ως ένα κόμβο καινοτομίας και κοινωνικής ένταξης. Μεταξύ αυτών, ο Πέτρος Κόκκαλης, Πρόεδρος του Hope Refugee FC, η Αθηνά Ζέρβα, επικεφαλής προπονήτρια της Ελληνικής Ομάδας Μπάσκετ Κωφών Γυναικών, η Rimla Akhtar, Πρόεδρος του Αθλητικού Ιδρύματος Μουσουλμάνων Γυναικών και ο Kashif Siddiqi, ιδρυτής του «Football for Peace» και Champion for Peace.

Στην τρίτη ενότητα παρευρέθηκαν τρεις σπουδαίοι πρωταθλητές: ο Μιχάλης Σεϊτης, Παραολυμπιονικής και κάτοχος Παγκοσμίου Ρεκόρ 400μ, ο Μιχάλης Κακιούζης, Πρώην Αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ και πρεσβευτής της Eleven Campaign και ο Κριστιάν Καρεμπέ Παγκόσμιος Πρωταθλητής του Champions League και Champion for Peace. Βασιζόμενοι στις προσωπικές τους ιστορίες, παρουσίασαν απτά παραδείγματα για το πώς μπορούμε να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Η συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης», που ακολούθησε στη συνέχεια, συγκέντρωσε εννέα Υπουργεία Αθλητισμού από τις περιφερειακές και τέσσερις υψηλές αρχές του κόσμου του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένης της Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Ιορδανίας και της FITEQ. Την ίδια στιγμή, οι σύνεδροι μεταφερθήκαμε στο αρχαίο θέατρο της Ρόδου, όπου πραγματοποιήθηκε διπλωματική εκδήλωση στο Αρχαίο Στάδιο της Ρόδου, έναν ιστορικό αθλητικό χώρο. Τη στιγμή που στο αμφιθέατρο αναπτύσσονταν ιδέες και παρουσιάζονταν πρωτοβουλίες που χρησιμοποιούν τον αθλητισμό ως κοινωνικό εργαλείο, όπως το Eleven Campaign, το Surfing4Peace και τους All Blacks FC, παιδιά από τη Ρόδου συμμετείχαν σε αθλητικές δραστηριότητες στον κυρίως χώρου του σταδίου.

Εκεί, μεταφέρθηκε στη συνέχεια όλο το ακροατήριο, παρακολουθώντας ένα παιχνίδι teqball, που είναι κάτι μεταξύ πινγκ-πονγκ και ποδοσφαίρου. Σε αυτό, συμπαίκτες ήταν ένας πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και ένας του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Καραγκούνης με τον Κριστιάν Καρεμπέ. Αντίπαλοί τους ήταν ο Κύπριος Χαράλαμπος Ανδρέου και ο Τούρκος Χαμζά Χαμζάογλου, στέλνοντας μήνυμα ειρήνης και συμφιλίωσης. Το κοινό έμεινε απόλυτα ικανοποιημένο από την ποδοσφαιρική παράσταση και στη συνέχεια επέστρεψε στο Ρόδος Παλάς, για να προετοιμαστεί για το μεγάλο φινάλε. Το γκαλά που έκλεισε την ημέρα, με βασικό ομιλητή τον Νίκο Γκάλη. Στο άψογα οργανωμένο event, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ εστίασε στο ρόλο του αθλητισμού ως πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά, εξήγησε τους τρόπους με τους οποίους ο αθλητισμός μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικές αλλαγές και μοιράστηκε προσωπικές ιστορίες ως παράδειγμα προς μίμηση. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ.

Στη συνέχεια, ο οργανισμός Peace and Sport βράβευσε οκτώ διεθνείς και τοπικές οργανώσεις και προσωπικότητες που ξεχώρισαν για την εξαιρετική συνεισφορά τους στην ειρήνη, το διάλογο και την κοινωνική αλλαγή μέσω του αθλητισμού.

Τα βραβεία

* Champion of the Year: Blaise Matuidi

* April6 Initiative of the Year: Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού του Μπαχρέιν

* Sport Simple Programme of the Year: Fundación Buen Punto

* Diplomatic Action of the Year: Τμήμα Αθλητικής Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ με το Κέντρο Αθλητισμού του Πανεπιστημίου του Τενεσί

* Special jury prize: The International Ice Hockey Federation (IIHF)

* Regional Peace-Through-Sport initiative of the year: American Community Schools of Athens

* Regional Sport Organization of the year: Hope Refugee F.C.

* Regional NGO of the year: Budo for Peace

Η βραδιά ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, με τον εγκέφαλο να προσπαθεί να αποτυπώσει τις ιστορίες και τις στιγμές μιας γεμάτης ημέρας. Τα ήρεμα πρόσωπα ανθρώπων που μέσω του αθλητισμού κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που τους επεφύλασσε η μοίρα σε προσωπικό επίπεδο, όπως ο Μιχάλης Σεΐτης, ή σε συλλογικό, όπως η Παλαιστίνια Honey Thaljieh, που από τους δρόμους της Βηθλέεμ βρέθηκε στη FIFA και η Rimla Akhtar, η οποία έκανε τον αθλητισμό σημαία κατά της καταπίεσης και των διακρίσεων. Τους θρύλους, όπως ο Νίκος Γκάλης, ο Κριστιάν Καρεμπέ, ο Γιώργος Καραγκούνης να μιλούν όχι για ένα σουτ ή μια τακτική, αλλά να στέλνουν μηνύματα αλληλεγγύης, ενότητας και ειρήνης. Και φυσικά, το βραβείο στην ελληνική Hope Refugee F.C, η οποία έδωσε μέσω του ποδοσφαίρου ελπίδα σε ξεριζωμένα παιδιά.

Το χαμόγελο του Ρέζα, ενός παιδιού που έχει περάσει τόσα και τόσα στη ζωή του, είναι η απόδειξη αυτού που είπε ξεκάθαρα ο Νίκος Γκάλης. Μόνο ο αθλητισμός μπορεί...