Ο Σμαρτ «κλείδωσε» Ντόντσιτς και Πορζίνγκις (pic)

Οι Σέλτικς επικράτησαν των Μάβερικς με τον Μάρκους Σμαρτ να εξελίσσεται σε «κλειδί» για το αποτέλεσμα.

Ο γκαρντ των «πράσινων» ήταν καταπληκτικός στην άμυνα κάτι που αποτυπώθηκε και με νούμερα.

Σύμφωνα με αναλυτές ο Σμαρτ μάρκαρε τον Λούκα Ντόντσιτς για 7:15 καθαρού χρόνου επιτρέποντας μόνο στον Σλοβένο μόλις 4 πόντους.

Επίσης όες φορές βρέθηκε απέναντι στον πολύ ψηλότερό του, Κρίσταπς Πορζίνγκις δε δέχτηκε καλάθι!

Marcus Smart guarded Luka Doncic 52.8% of the time, over 7:15 of action and allowed 4 points

He guarded Kristaps Porzingis 6.7% of the time and allowed 0 points

