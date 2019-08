Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε λόγο για την ωριμότητα, που θα έπρεπε να έχει ως χαρακτήρας στα courts, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο.

Ωστόσο, για τον ίδιο φαίνεται κάτι τέτοιο να ισχύει.

Ιδού η αντίδρασή του για την πρώτη «μάχη» με τον Ρώσο στο αμερικανικό Όπεν.

I’m pretending to be an adult... it’s not easy but, I think it’s working.

