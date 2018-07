ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Τα πάντα για τους πληγέντες» (pic)

Η Ελλάδα δοκιμάζεται από μια ανείπωτη τραγωδία. Μέσα στο βαρύ πένθος στεκόμαστε δίπλα στους πληγέντες. Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ θα κάνει τα πάντα για να ανακουφίσει τον πόνο και να απαλύνει τις πληγές. Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι να στηρίξουμε όσους έχουν ανάγκη. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

