Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Γιάνναρος (pic)

Το όνομά του στην ιστορία των Μπακς έβαλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak πραγματοποιεί φέτος εξαιρετικές εμφανίσεις και κατάφερε αυτό που μόνο ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ είχε πετύχει τον Ιανουάριο του 1974. Συγκεκριμένα σε 3 συνεχόμενα παιχνίδια ο Έλληνας φόργουορντ κατάφερε να έχει 30 και πλέον πόντους, 10 και πλέον ριμπάουντ και 5 και πλέον ασίστ!!!

@Giannis_An34 is the first @Bucks player since @KAJ33 in January 1974 to record at least 30 points, 10 rebounds and five assists in three consecutive games. (via @statmuse)#FearTheDeer pic.twitter.com/QM5PNSQjxC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 22, 2018