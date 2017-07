Ο Ερυθρός Αστέρας διατήρησε στο ρόστερ του τον Μπράνκο Λάζιτς, με τον 28χρονο να μένει στο Βελιγράδι για δυό χρόνια ακόμα μετά την νέα συμφωνία.

Ο Σέρβος ήταν ένας εκ των χρησιμότερων παικτων της ομάδας, δίνοντας σημαντικές λύσεις τόσο στην Euroleague όσο και στην ABA League.

Στον σύλλογο της Σερβίας παίζει απο το 2011.

Branko Lazic extended contract with BC Red star for 2 more years! #BeoBasket pic.twitter.com/Ur3gLDCld5

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 13 Ιουλίου 2017