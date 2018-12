Δύο παράλληλα Διεθνή Συνέδρια Πληροφορικής στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Η Σχολή Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης και η SDIWC (Κοινωνία της Ψηφιακής Πληροφορίας και των Ασύρματων Επικοινωνιών) συνδιοργανώνουν δύο παράλληλα, διεθνή συνέδρια Πληροφορικής, το “4th International Conference in Information Security and Digital Forensics - ISDF 2018” και το “4th International Conference on Computing Technology and Information Management – ICCTIM 2018”, στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 7-9 Δεκεμβρίου 2018.

Τα συνέδρια πραγματοποιούνται στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης για 4η συνεχή χρονιά με τη συμμετοχή διεθνών ομιλητών από 19 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Ιαπωνία, Ν. Κορέα, Ισπανία, Φιλανδία, Γερμανία, Βραζιλία και Νορβηγία. Στο πλαίσιο των συνεδρίων, θα πραγματοποιηθεί σειρά παράλληλων ειδικών συνεδριάσεων και workshops.

ISDF 2018: στη θεματολογία του συνεδρίου θα καλυφθούν επιστημονικά πεδία όπως:

Digital Forensics

Information Assurance and Security Management

Cybersecurity

Πληροφορίες και εγγραφές στο www.isdf.gr

ICCTIM 2018: στη θεματολογία του συνεδρίου θα καλυφθούν επιστημονικά πεδία όπως:

Data Mining, Cryptography & Data Protection

Mobile Networking, Mobility and Nomadicity, Mobile Social Networks

E-Government, E-Learning, E-Technology

Πληροφορίες και εγγραφές στο https://bit.ly/2Sn4m3U

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Πρόεδρος

Αντώνης Μουχταρόπουλος, Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Πρόεδρος Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής

Δρ. Ευάγγελος Κονταξάκης, Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Επιτροπή Προγράμματος Συνεδρίου

Μάρκος Πλυτάς, Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Κωνσταντίνος Δαλακούρας, Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Τα συνέδρια απευθύνονται σε επαγγελματίες και επιστήμονες του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε φοιτητές Πληροφορικής.