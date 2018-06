Playstation Hits: Ήρθε η σειρά με τα πιο δημοφιλή παιχνίδια στο PS4™

Η Sony Interactive Entertainment (SIE) παρουσιάζει τα PlayStation Hits, μια μοναδική σειρά από συναρπαστικούς PlayStation®4 (PS4) τίτλους, που θα κυκλοφορήσουν σε μια άκρως ελκυστική τιμή. Η συλλογή καταφθάνει στις 18 Ιουλίου 2018 και θα περιλαμβάνει μερικά από τα καλύτερα PS4 παιχνίδια, όλα διαθέσιμα με μόλις €19,99* στο PlayStation™Store (PS Store) αλλά και σε ενημερωμένα καταστήματα λιανικής. Εκτός από τις εξαιρετικά μειωμένες τιμές που θα προσφέρονται τα παιχνίδια, θα είναι, επίσης, διαθέσιμο και ένα bundle με το PS4, την κορυφαία σε πωλήσεις κονσόλα στον κόσμο.

Στη συλλογή PlayStation Hits θα περιλαμβάνονται τα εξής:

Uncharted 4: Το Τέλος Ενός Κλέφτη**

LittleBigPlanet™ 3

DRIVECLUB™

Ratchet &Clank™

Killzone™ Shadow Fall

Bloodborne

inFAMOUS: Second Son™

The Last of Us™ Remastered**

Project CARS™

Dragon Ball® XENOVERSE

DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition

Watch_Dogs

Assassin's Creed® IV Black Flag™

Rayman® Legends

Mortal Kombat X

Batman™: Arkham Knight

Middle-Earth™: Shadow of Mordor™

Need For Speed™

Need For Speed™ Rivals

EA SPORTS™ UFC® 2

Yakuza 0

Earth Defense Force 4.1: The Shadow Of New Despair

Επίσης, θα είναι διαθέσιμο και ένα PlayStation Hits bundle που θα συμπεριλαμβάνει:

PS4 1TB με τα τρία κορυφαία παιχνίδια, The Last of Us**, Uncharted 4: Το Τέλος Ενός Κλέφτη** και Ratchet & Clank στην τιμή των €359*

Η σειρά παιχνιδιών PlayStation Hits δεν θα περιοριστεί στους παραπάνω τίτλους και θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους. Μείνετε συντονισμένοι στο https://blog.eu.playstation.com/ για να μάθετε τα πάντα για τα PlayStation Hits και όχι μόνο.

* Ενδεικτική Λιανική Τιμή

** Διατίθενται με ελληνικό μενού και ελληνικούς υπότιτλους