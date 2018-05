Yoga Thursdays by Βodytalk

Η άσκηση είναι υγεία, είναι ζωντάνια, είναι χαρά.

Καθόρισε εσύ τους δικούς σου κανόνες, μέσα στα δικά σου όρια και στις δικές σου δυνατότητες. Αυτό σε καλεί να κάνεις η BDTK. Να ζήσεις τη γυμναστική αληθινά και να αυξήσεις την δική σου ζωτική ενέργεια. #KeepItReal#BDTK

Η Βodytalk διοργανώνει για σένα 7 μοναδικά yoga sessions για να βιώσεις την εμπειρία της yoga με μερικούς από τους καλύτερους Έλληνες instructors, παρουσιάζοντας ο καθένας το δικό του, ιδιαίτερο στιλ σε μια εκπληκτική ταράτσα στην Κηφισιά.

7 Yoga sessions για αληθινούς ανθρώπους, με ανθρώπινα όρια, που χαρίζουν χαμόγελα και που ζουν την ζωή τους όπως την θέλουν και όχι όπως που τους λένε. #TrainForPleasure #BDTK

Με φόντο τον Αττικό ήλιο να δύει, από την Πέμπτη 3 Μαίου και για 7 Πέμπτες, μπορείς να απολαύσεις δωρεάν μαθήματα Yoga. Go with your flow. Ζήσε την άσκηση. Κάνε την προσπάθεια που θέλεις. Have fun. #TrainForPleasure #BDTK

Από την Πέμπτη 3 Μαΐου και κάθε Πέμπτη για 7 εβδομάδες θα έχεις την ευκαιρία να διδαχθείς το Yogic Life Style δίπλα στους αγαπημένους σου yoga instructors by Βodytalk στο Cosmos Sport Κηφισιάς, στην οδό Αργυροπούλου 4 .

Η Σόφη Πασχάλη, ο Αλέξανδρος Surya, ο Παντελής Νικολαΐδης, η Σοφία Ξηροτύρη, ο Σάββας Γιάντσης, ο Ίων Μάγκος και η Νίκη Πετρουλάκη παρουσιάζουν 7 διαφορετικά είδη yoga δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει «σχολές» και στιλ της αγαπημένης του γυμναστικής και φιλοσοφίας, παρέα με τη Bodytalk.

• 03/05 Σόφη Πασχάλη

• 10/05 Αλέξανδρος Surya

• 17/05 Παντελής Νικολαΐδης

• 24/05 Σοφία Ξηροτύρη

• 31/05 Ίων Μάγκος

• 07/06 Σάββας Γιάντσης

• 14/06 Νίκη Πετρουλάκη

Μπες στo CosmosSport.gr και βρες τη φόρμα εγγραφής για τα δωρεάν sessions στις Yoga Thurdays by Bodytalk. Οι καλύτεροι instructors σε περιμένουν για να ζήσεις μοναδικές Yoga εμπειρίες. Βάλε τα στοιχεία σου, κλείσε τη θέση σου και όταν φτάσει η Πέμπτη, ένα yoga mat θα γίνει δικό σου.

Επίσης στον «πάγκο» της Apivita θα σε περιμένουν προϊόντα υγείας και ομορφιάς.

Ενώ όποιος ολοκληρώσει και τα 7 yoga sessions θα κερδίσει ένα total outfit από την Bodytalk.

Κλείσε θέση τώρα…

FB EVENT ATTEND : https://bit.ly/2JuSvvY

ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: https://bit.ly/2HsNXda

