Charles Schumann: Ο άνθρωπος πίσω από την τέχνη του bartending

Η θρυλική προσωπικότητα του Charles Schumann, αποτελεί πηγή έμπνευσης για παλαιούς και νέους bartenders. Οι γνώσεις και η εμπειρία του συνοψίζονται στα 2 best sellers βιβλία του : «American Bar: The Artistry of Mixing Drinks» και «Tropical Bar Book: Drinks & Stories». Συγχρόνως, η μέχρι τώρα αξιοθαύμαστη και πολυετής πορεία του, του χάρισαν το 2017 το «a Lifetime Achievement Award» στα 11ατα Annual Spirited Awards®.

Ο Charles Schumann, ιδιοκτήτης και του ομώνυμου μπαρ στο Μόναχο που συγκαταλέγεται στα 50 καλύτερα στον κόσμο, έχει στιγματίσει τo χώρο του bartending, καθώς, βοήθησε στην εγκαθίδρυση και αναβάθμιση των επαγγελμάτων του bartender και του σερβιτόρου ενώ συγχρόνως άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία κορυφαίων Bar στις πρωτεύουσες του αλκοόλ.

Η ταινία, της γερμανίδας σκηνοθέτιδας Marieke Schroeder, μας ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη, στην Αβάνα της Κούβας και στο Τόκυο, όπου ο χαρισματικός Schumann μας ξεναγεί στα καλύτερα bars παγκοσμίως, ανταλλάσσοντας ιδέες, τεχνικές γνώσεις και ιστορίες. Πρόκειται για μία εξερεύνηση της κουλτούρας του bartending, των cocktails αλλά και της έννοιας της φιλοξενίας, που αποτελεί βασικό στοιχείο ενός επιτυχημένου bar σύμφωνα με το Schumann.

Χορηγός του event είναι το Bombay Sapphire. Ένα από τα πιο γνωστά gin παγκοσμίως, με τον εκλεπτυσμένο χαρακτήρα, τα 10 μοναδικά επιλεγμένα βότανα από όλο τον κόσμο και το χαρακτηριστικό μπλε μπουκάλι αποτελεί την επιλογή των πιο γνωστών bartenders παγκοσμίως.

To τζιν που στηρίζει κάθε μορφής τέχνη δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τόσο σημαντική πρεμιέρα, αφού ο δημιουργικός του χαρακτήρας έρχεται να ευθυγραμμιστεί με την κορυφαία προσωπικότητα της bartending σκηνής.

Μετά τη λήξη της προβολής, θα ακολουθήσει cocktail party στο Clumsies. Εκεί, θα βρίσκεται ο ίδιος ο Charles Schumann και οι προσκεκλημένοι θα έχουν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν από κοντά, να συνομιλήσουν μαζί του και ανταλλάξουν απόψεις για την σημερινή bartending σκήνη.

