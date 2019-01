Η ομάδα από το Μαυροβούνιο ανέβηκε στο 10-5 στην κατάταξη, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Ερλ Κλαρκ (17π., 5ριμπ.) ενώ οι Νόρις Κόουλ και Νεμάνια Γκόρντιτς μοίρασαν από 7 ασίστ έκαστος.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 32-48, 48-61, 70-87.

Αποτελέσματα - 15η αγωνιστική: Ιγκοκέα - Ερυθρός Αστέρας 77-79, Παρτίζαν - Κρκα 87-55, Τσεντεβίτα - Τσιμπόνα 89-68, Ολίμπια Λιουμπλιάνα - Μέγκα Μπέμαξ 91-78, Μόρναρ - Ζαντάρ 89-81, Ζελέζνικ - Μπουντούτσνοστ 70-87.

Κατάταξη

1. Ερυθρός Αστέρας 15-0

2. Τσεντεβίτα 11-4

3. Μπουντούτσνοστ 10-5

4. Παρτίζαν 9-6

5. Μέγκα Μπέμαξ 8-7

6. Μόρναρ 6-9

7. Τσιμπόνα 6-9

8. Ζελέζνικ 6-9

9. Ολίμπια Λιουμπλιάνα 5-10

10. Ζαντάρ 5-10

11. Ιγκοκέα 5-10

12. Κρκα 4-11

No mercy for the rim by Duop Reath of @BCFMP! #ABALiga pic.twitter.com/MspgN9eZto — ABA Liga (@ABA_League) 14 Ιανουαρίου 2019