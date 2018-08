Ο 29χρονος φόργουορντ θα αγωνιστεί στην Τσεντεβίτα τη νέα σεζόν, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια.

Την τελευταία τριετία ο Ισπανός παίκτης φορούσε την φανέλα της Γκραν Κανάρια, ενώ έχει παίξει και σε Ρεάλ, Γρανάδα, Σαραγόσα και Βαλένθια.

OFFICIAL: @pabloaguilar34 is moving to Croatia and will play @EuroCup and @ABA_League as he inks 1+1 year contract with @KKCedevita #octagon pic.twitter.com/BiZt9VVMQQ

