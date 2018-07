«Μπαμ» με Λίμα η Τσεντεβίτα (pics)

Η κροατική ομάδα έχει υψηλές βλέψεις για τη νέα σεζόν, κάτι που φάνηκε με την άφιξη του Σίτο Αλόνσο στον πάγκο, αλλά και με τις μεταγραφές που κάνει ή επιχειρεί να κάνει.

Η Τσεντεβίτα έκανε το «μπαμ» με την απόκτηση του Αουγκούστο Λίμα, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Πέρυσι, αγωνίστηκε αρχικά στην Μπεσίκτας, έπειτα στην Κίνα και στην συνέχεια επέστρεψε στην Μούρθια, με την οποία κατέκτησε την τρίτη θέση στο BCL.

IT'S OFFICIAL: @AugustoLima7 is the new @KKCedevita center.

More at: https://t.co/XfEuVDmeYL #ABALiga pic.twitter.com/JU0R1W9g0I

— ABA Liga (@ABA_League) 31 Ιουλίου 2018