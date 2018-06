Θέλει Τόμιτς ο Ερυθρός Αστέρας

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη EuroLeague αφού ηττήθηκαν στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας από την Μπουντούτσνοστ κι έτσι έμειναν εκτός της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τον Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς να δίνει τη θέση του στον μέχρι πρότινος βοηθό του, Μιλένκο Τόπιτς για το υπόλοιπο της σεζόν.

Εν τέλει ο Ερυθρός Αστέρας κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σερβία και θα αγωνιστεί στο EuroCup της επόμενης σεζόν ενώ το mozzartsport.com αναφέρει ότι η περίπτωση του Μίλαν Τόμιτς απασχολεί τους «ερυθρόλευκους» για τη θέση του πρώτου προπονητή. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι ο ασίσταντ κόουτς του Ολυμπιακού απασχόλησε τους Σέρβους και το περασμένο καλοκαίρι έπειτα από την αποχώρηση του Ντέγιαν Ράντονιτς.

I heard that Olympiacos BC assistant coach Milan Tomic is one, if not the main option for Crvena zvezda Beograd in the next season. Tomic rejected #kkcz last summer. Nothing official yet, but things might change in the next few days.

— Nikola Stojković (@nikolaS_sN) 21 Ιουνίου 2018