Το τρίποντο σόου του Φελντέιν (vid)

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Τσιμπόνα με 93-87 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης στην Αδριατική Λίγκα με κορυφαίο παίκτη τον Τζέιμς Φελντέιν, ο οποίος μέτρησε 23 πόντους με 3/4 βολές, 1/4 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 κερδισμένα φάουλ σε 28:54 συμμετοχής.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές στο video που δημοσίευσε η ABA Liga.

Everything is much easier for @kkcrvenazvezda when James Feldeine is on

23 POINTS

6/10 FG3

WIN#ABALiga #CIBCZV pic.twitter.com/rwjdEdkttC

— ABA Liga (@ABA_League) 11 Δεκεμβρίου 2017