Ο Μπάτμαν επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και φέρνει μαζί του έναν «αγριεμένο» παρτενέρ που διαθέτει τέσσερις τροχούς.

Πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες έκανε αυτή την εβδομάδα η πολυαναμενόμενη ταινία «The Batman». Ο χαρακτήρας της DC Comics επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και το ρόλο αυτό υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτισον. Ο Μπάτμαν είναι γνωστός για τα γκάτζετ που έχει πάντα μαζί του, όμως αυτό που δίνει έναν ιδιαίτερο αέρα στο χαρακτήρα του ήταν πάντοτε το Batmobile.

To όχημα που μεταφέρει τον Μπάτμαν μέσα στη Γκόθαμ Σίτι ώστε να εκπληρώσει την εκάστοτε αποστολή του έχει πολλές διαφορετικές εκδόσεις ανά τα χρόνια. Μάλιστα το έχουμε δει ως μια πλήρως εξοπλισμένη λιμουζίνα, αλλά και ως τεθωρακισμένο όχημα. Όμως για τη νέα ταινία «The Batman», τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά.

Κατά τη διάρκεια προώθησης της ταινίας τον τελευταίο χρόνο, υπήρξαν έντονες συζητήσεις στα social media σχετικά με το τι μοντέλο θα αναπαριστά το Batmobile. Με την ταινία να κάνει πρεμιέρα στα σινεμά, όλοι έμειναν έκπληκτοι από την εμφάνισή του.

Πρόκειται για ένα υβρίδιο από muscle cars όπως το Dodge Charger, το Chevrolet Camaro, τo Ford Mustang και έχει έντονα χαρακτηριστικά από το Batmobile Fotura που χρησιμοποιήθηκε από τον Άνταμ Ουέστ στη σειρά του 1960. Είναι ένα πολύ άγριο εμφανισιακά μοντέλο αλά Mad Maxx με χαρακτήρα που δίνει μία δυστοπική αίσθηση στην ταινία και τον διάσημο ήρωα της DC. Όπως έχει αποκαλυφθεί επίσης, συνολικά 4 Batmobile κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες του «The Batman». Εκτός από το εμπρός μέρος, έντονη αίσθηση προκαλεί το ξεγυμνωμένο πίσω μέρος με τον κινητήρα τζετ να πετά φλόγες με κάθε ευκαιρία. Η νέα ταινία του Μπάτμαν υπόσχεται άπλετη δράση και πολλαπλές εμφανίσεις του νέου και άκρως επιθετικού Batmobile που αναπαριστά μοντέλο muscle car.

You can feel the entire theaters energy rise when the Batmobile hits the screen #TheBatman pic.twitter.com/wg9y53htu4

Οι λάτρεις του αυτοκινήτου δεν θα μείνουν απογοητευμένοι και αυτό είναι σίγουρο. Ένα εκ των τεσσάρων Batmobile χρησιμοποιήθηκε για μία σκηνή όπου το αυτοκίνητο πραγματοποιεί ένα μεγάλο άλμα και για το λόγο αυτό το έκαναν αρκετά ελαφρύ. Ένα άλλο μάλιστα χρησιμοποιήθηκε σε σκηνή καταδίωξης που κατέληγε σε οροφές σπιτιών, με τον ίδιο τον Πάτισον να βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο. Στη σκηνή αυτή μάλιστα δεν χρησιμοποίησαν γραφικά από υπολογιστή (CGI).

Το αυτοκίνητο μάλιστα μπορείς να το οδηγήσεις, καθώς μαζί με το λανσάρισμα της ταινίας, το Batmobile είναι πλέον διαθέσιμο και στο videogame «Rocket League», για όποιον ασχολείται με τον εικονικό κόσμο.

The hero that Rocket League deserves is back with a brand new car for 2022. 🦇



Now in the Item Shop! https://t.co/2Jxjz17cZ7 pic.twitter.com/XP541iE3dD