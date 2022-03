Έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο είναι ο πρωταθλητής της Formula 1, που θα εκτοξεύσει τις απολαβές του στα 50 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Red Bull Racing είναι ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Formula 1 το 2021 και εκθρόνισε τον Λιούις Χάμιλτον της Mercedes. Από το 2015, που πρωτοεμφανίστηκε στη Formula 1, ο Φερστάπεν έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του και κατέκτησε την πρώτη του νίκη το 2016, προτού καν ενηλικιωθεί και μάλιστα στο ντεμπούτο του με την αυστριακή ομάδα.

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Άμπου Ντάμπι, ο Φερστάπεν δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξω ομάδα. Θέλω να μείνω μαζί με τη Red Bull μέχρι το τέλος της καριέρας μου. Ελπίζω να με κρατήσουν», είχε αναφέρει ο Ολλανδός.

Το τωρινό συμβόλαιο του παγκόσμιου πρωταθλητή ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν του 2023. Όμως σύμφωνα με την ολλανδική The Telegraaf, ο Φερστάπεν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για ανανέωση του συμβολαίου του με τη Red Bull μέχρι και το 2025, με τις απολαβές του να αγγίζουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ. H συμφωνία μάλιστα υπάρχει περίπτωση να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας.

Το 2021 έγινε ο δεύτερος πρωταθλητής της αυστριακής ομάδας μετά τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Το 2022 επιθυμεί να συνεχίσει τις επιτυχίες με τη νέα RB18. Ωστόσο όπως επιβεβαίωσε ο σύμβουλος της Red Bull Racing σε θέματα Formula 1, Χέλμουτ Μάρκο, το μονοθέσιο είναι κατά πολύ πάνω από το κατώτατο όριο βάρους.

Το πρώτο χειμερινό τεστ του 2022 άφησε θετικές εντυπώσεις στον Φερστάπεν. Ακόμα περισσότερες αναβαμίσεις αναμένονται για το δεύτερο τριήμερο χειμερινών δοκιμών που θα πραγματοποιηθεί στο Μπαχρέιν στις 10-12 Μαρτίου.

