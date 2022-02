H θρυλική DeLorean επιστρέφει εξηλεκτρισμένη

Ο αμερικανός κατασκευαστής ετοιμάζεται να μπει σε μία νέα εποχή με τη διάδοχο της θρυλικής DMC-12.

H DeLorean πραγματοποίησε την ευχάριστη έκπληξη των τελευταίων ημερών, καθώς δημοσίευσε ένα βίντεο που αποκαλύπτει το επόμενο μοντέλο της. Ο τίτλος DeLorean EVolved μαρτυρά πως πρόκειται για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και η αποκάλυψή του θα γίνει μέσα στο 2022.

Από το teaser video βλέπουμε πως πρόκειται για τον αντικαταστάτη της θρυλικής DMC-12 που ήταν εκ των πρωταγωνιστών των ταινιών «Back to the Future» τη δεκαετία του 1980. Βασικό στοιχείο είναι οι gullwing πόρτες που ξυπνούν αναμνήσεις από το παρελθόν, στο όπως αναμένεται αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Η DeLorean θα εστιάσει στο να δημιουργήσει ένα πολυτελές μοντέλο, ενώ το σχεδιασμό η Italdesign. Η κατασκευή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί από την ίδια τη DeLorean Motor Company στα κεντρικά της φίρμας στο Χάμπλ του Τέξας. Η αμερικανική φίρμα δεν ανακοίνωσε περισσότερες πληροφορίες, όμως δεν αποκλείεται να είναι μοντέλο περιορισμένης παραγωγής.

The Future was never promised. Reimagine today.

Sign up for the premiere of the DeLorean in 2022.

