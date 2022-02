Οι πρωταθλητές του Motorsport δεν ξεχνούν τον Μίκαελ Σουμάχερ

Το μήνυμα των σπουδαίων οδηγών που συμμετέχουν στο «Race Of Champions» προκάλεσε συγκίνηση.

Το «Race Of Champions» αποτελεί από το 1988 το απόλυτο ραντεβού του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς όπως μαρτυρά το όνομά του, είναι ο… «Αγώνας των Πρωταθλητών».

Κάθε χρόνο, εκπρόσωποι διαφορετικών θεσμών, συμμετέχουν σε ένα ξεχωριστό event με πλούσιο θέαμα, όπου κοντράρονται οδηγώντας παρόμοια οχήματα, σε παράλληλες διαδρομές.



Η απόλυτη ελίτ αγώνων πίστας αλλά και ράλλυ, αγώνων αυτοκινήτου αλλά ενίοτε και εκπρόσωποι των δύο τροχών, συμμετέχουν σε ένα απολαυστικό για το κοινό και διαδικαστικό για εκείνους θεσμό. Όπου, όση διασκέδαση κι αν περιλαμβάνει, καθώς έχει νικητές, ωθεί τους οδηγούς να κινηθούν στο όριο – συνήθως με άγνωστα για εκείνους οχήματα.

History at #ROCSweden!



Father and son duo @Petter_Solberg and @OliverSolberg01 are bringing the ROC Nations Cup to Norway! 🇳🇴🇳🇴👏



It's a ROC debut win for Oliver, and a second Nations Cup for Petter. But you can imagine which win will mean the most. 🥺 pic.twitter.com/FO90WupPxM