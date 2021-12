Αποστολή Σαουδική Αραβία: Αυτό είναι το ιατρικό ελικόπτερο της Formula 1 (vid)

Ο Πάνος Σεϊτανίδης βρέθηκε στη Τζέντα και παρουσιάζει όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες.

Μπορεί σε κάθε Grand Prix του μαγικού κόσμου όλη η προσοχή να στρέφεται στους 20 μονομάχους στην αγωνιστική αρένα, όμως είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι που δουλεύουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συχνά έχοντας νευραλγικούς ρόλους.

Αυτό αφορά -και μάλιστα με το παραπάνω- το ιατρικό επιτελείο της κάθε πίστας, που είναι εκεί, έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε απρόοπτο. Και μιλάμε για μηχανοκίνητο αθλητισμό, που είναι “a priori” επικίνδυνος, πόσο μάλλον σε σιρκουί πόλης όπως αυτό της Σαουδικής Αραβίας που απλώνεται στην «Corniche», το παραλιακό μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα.





Πολλοί οδηγοί είχαν εκφράσει την ανησυχία τους για την εν λόγω, σχεδιασμένη από τον Κάρστεν Τίλκε, αγωνιστική διαδρομή. Είναι βλέπετε η δεύτερη ταχύτερη σε όλο το καλεντάρι της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού με μέση ωριαία ταχύτητα άνω των 250 χιλιομέτρων/ώρα.

Όταν λοιπόν, στο πλαίσιο της αποστολής μας στη Τζέντα, βρεθήκαμε δίπλα στο ελικοδρόμιο της πίστας, σκεφτήκαμε πως θα είχε ενδιαφέρον να δείξουμε το μέσο ταχείας μεταφοράς σε περίπτωση ανάγκης και τον πλήρη εξοπλισμό που αυτό φέρει. Δείτε περισσότερα στο video που ακολουθεί…

Πρόκειται για ένα AgustaWestland AW139, που ξεκίνησε τις πτήσεις το 2003. Προσφέρεται και σε προσαρμοσμένη έκδοση για στρατιωτική χρήση, για πυρόσβεση αλλά και ως επιβατικό, με δυνατότητα μεταφοράς 15 επιβατών.

Εφοδιάζεται με δύο κινητήρες Pratt & Whitney PT6C-67C ισχύος 1531hp έκαστος, η διάμετρος του έλικα είναι στα 13.80 μέτρα, η μέγιστη δυνατή ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει είναι 310 χιλιόμετρα/ώρα ενώ η αυτονομία του ξεπερνά τα 1000 χιλιόμετρα.







Ειδικά για το συγκεκριμένο αγώνα, το νοσοκομείο αναφοράς ήταν το στρατιωτικό νοσοκομείο King Fahad της Τζέντα.

Μάλιστα λίγες ώρες μετά, το ιατρικό ελικόπτερο δυστυχώς χρειάστηκε να επιστρατευτεί. Στην εκκίνηση του αγώνα της Formula 2 το απόγευμα της Κυριακής, ο Έντσο Φιτιπάλντι καρφώθηκε στην εκκίνηση πίσω από το ακινητοποιημένο μονοθέσιο του Τεό Πουρτσέρ.



Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και χρειάστηκε αμφότεροι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Ο Γάλλος οδικώς και ο Βραζιλιάνος με το ιατρικό ελικόπτερο.



Ευτυχώς αμφότεροι γλίτωσαν τα χειρότερα, με τον Φιτιπάλντι που είχε τον πιο σοβαρό τραυματισμό σε αυτή τη σύγκρουση των 72 G, να τη γλιτώνει με σπασμένη φτέρνα, κοψίματα και μελανιές.

🇺🇸 Hey guys, I am very grateful that I only broke my heel and have some cuts and bruises. Thank you all for the messages, as well as the FIA and medical staff for taking great care of me. I am very happy that Theo is ok. I will be back on track soon and faster than ever. 🙏 pic.twitter.com/3aLqaEQtgn